Scomparso l’artista Giovanni Marziano, Fiorita: “Catanzaro perde uno dei testimoni più rappresentativi della storia artistica della città”

“Con la scomparsa di Giovanni Marziano, Catanzaro perde uno dei testimoni più rappresentativi della storia artistica recente della città, capace di lasciare un segno indelebile con la propria pittura”. Lo afferma il sindaco Nicola Fiorita. “Nel corso degli ultimi decenni, Marziano con la sua bottega d’arte ha prodotto un’importante attività espositiva, partecipando con successo a tante rassegne nazionali e realizzando dipinti e affreschi suggestivi in tutta la Calabria. Rivolgo, a nome dell’intera amministrazione comunale, le condoglianze e la più sentita vicinanza alla famiglia. Alle istituzioni e ai musei che custodiscono le sue opere, spetterà il compito di conservare e valorizzare le opere il patrimonio a noi lasciato in eredità”, aggiunge il sindaco.

“Marziano era legato intimamente a Catanzaro – evidenzia l’assessore alla Cultura, Donatella Monteverdi – tanto da aver organizzato anche di recente corsi aperti al pubblico ed una mostra sulla scuola realista in Calabria, tenutasi lo scorso gennaio alla Palazzina delle esposizioni ex Stac, con il patrocinio dell’Assessorato alla Cultura. Nell’esprimere il mio personale cordoglio per questa dolorosa perdita, voglio ricordare un suo pensiero che ben identifica il lavoro e l’impegno dell’artista: “Nel realismo, nel bello, si racconta la verità”.