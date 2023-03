A Germaneto la XXX edizione dell’Assemblea dei soci Avis

In un clima sereno, armonioso e nel rispetto delle indicazioni dettate dallo Statuto di AVIS, si è svolta, lo scorso 25 marzo, nella bellissima e colorata casa del donatore a Germaneto, alla presenza di numerosissimi dirigenti e delegati delle Avis Comunali, la XXX edizione dell’Assemblea dei soci di Avis Provinciale Catanzaro.

L’importante consesso, presieduto dal Presidente Provinciale largamente partecipato e condiviso dalla presenza di tanti presidenti delle Avis comunali e dei delegati della provincia di Catanzaro, esprime l’essenza degli analoghi momenti associativi appena vissuti dalle Avis del territorio.

Il più rilevante momento associativo dell’anno ha dunque permesso di rinnovare, anche in occasione di questo importante appuntamento, la mission ed i valori fondamentali di Avis, valori profondi e fondamentali per l’intera società.

Il dovere, da parte dei dirigenti associativi di rappresentare all’assemblea dei soci le migliaia di donne e uomini che anonimamente e gratuitamente donano il sangue per chi ne ha bisogno, ha assunto un significato non solo sanitario ma di forte impatto etico e di responsabilità civile. Quel senso civico che oggi più che mai vive anche grazie ad Associazioni di volontariato come Avis.

Donatori, volontari e dirigenti dell’Avis Provinciale, intesi come l’insieme di tutte le realtà sul territorio, sono l’essenza della solidarietà e della vicinanza a tutti coloro i quali soffrono e hanno bisogno di risposte concrete, senza mai dimenticare che tutte le azioni sono rivolte alla centralità e all’ importanza del Donatore che è, e rimane, al centro di tutte le azioni e all’iniziative di Avis. Donatore al centro!

Nel corso della serata, dopo un breve indirizzo di saluto e di benvenuto da parte del Presidente Provinciale Franco Pietro Parrottino, è stato dato inizio ai lavori assembleari. Tante e diverse sono state le tematiche trattate: dalla prevenzione alla comunicazione, dalle campagne di sensibilizzazione del dono alla violenza di genere, ai vari progetti ideati e sviluppati dall’Avis Provinciale, al progetto scuola di Avis Regionale Calabria al quale Avis Provinciale Catanzaro ha aderito condividendone obiettivi e metodologia.

Numerosi sono stati gli argomenti di interesse e i punti che hanno coinvolto l’auditorium e che sono stati condivisi e approvati all’unanimità dai soci presenti in assemblea.

Gli autorevoli interventi dei tanti ospiti intervenuti hanno avviato alla conclusione dei lavori assembleari in un clima di condivisione e serenità.

Il rilevante e significativo intervento della Dott.ssa Katiuscia Mastroianni in qualità di Segretaria di Avis Regionale Calabria, che ha portato il saluto del Presidente Regionale Prof. Franco Rizzuti, ha sancito la fine del consesso che ha trovato il suo epilogo nei gioiosi e sentiti saluti di fine manifestazione.