Stasera a Catanzaro Lido evento gratuito con video “Anna Frank” e live musicale

Grande evento venerdì 24 marzo 2023, dalle ore 19,15 alle 21,15, tutti invitati sulla piattaforma streaming per la serata dedicata ad “Anna Frank” (+ 1945) l’ebrea tradita. Collegamento su Facebook: Circoloculturalesanfrancescocatanzaro.

“Ospiti della serata, artisti di grande rilievo – annuncia all’ ultim’ora il presidente del Circolo Prof. Luigi Cimino – che spaziano dal Pop all’Indie, passando per il Rap e per tutto il cantautorato. Un cantautore catanzarese fra gli altri, di cui per ora non svelo il nome, si distingue per estensione e tessitura vocale particolare, con numerosi effetti naturali e suoni originali prodotti dalle due corde vocali vere con bilanciamento dell’aria attraverso le altre due corde false. Un vero campione delle sette note”. Parole di grande apprezzamento per il maestro Luigi Cimino sono giunte dal Sindacato Libero Scrittori Italiani sezione Calabria, presieduto da Luigi Stanizzi: “Meritoria la sua attività nel campo artistico e culturale che va avanti da oltre mezzo secolo e che andrebbe sostenuta dagli enti preposti. Il prof. Luigi Cimino – precisa Stanizzi – da sempre, seguendo l’insegnamento famigliare, mette a disposizione la sua arte e le sue energie a favore delle comunità in cui vive e opera”.

La serata conviviale gratuita con aperitivo, aperta al pubblico, si terrà nella sala adiacente alla Chiesa del Sacro Cuore di Catanzaro Lido. Del Circolo Culturale San Francesco di Catanzaro Lido è fondatore e coordinatore padre Piotr Anzulewicz OFM conventuali; presidente il maestro musicista Luigi Cimino; segretaria Iolanda De Luca, sottosegretaria Lucia Scarpetta; consiglieri Maria Rainone, Tonia Speranza, Marialuisa Mauro. Service audio Ghenadi Cimino, fotografia Antonella Vitale. Un Circolo Culturale, quello di San Francesco, che promuove iniziative di grande spessore culturale seguite da tante persone in sala e da migliaia in diretta facebook.