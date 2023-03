Giornate FAI a Catanzaro, l’assessore Monteverdi: “Occasione per riscoprire i luoghi incantati del capoluogo”

“Catanzaro ritorna ad essere una tappa delle Giornate di Primavera del Fai: il 25 e 26 marzo, infatti, la nostra città potrà essere visitata nei suoi luoghi più affascinanti e suggestivi. Un patrimonio culturale e paesaggistico che ha ancora tanto da rivelare e che grazie alla delegazione Fai Catanzaro ritornerà al centro dell’attenzione dei turisti e dei catanzaresi che vorranno attraversare le porte più incantevoli della nostra città: proprio la bellezza dei nostri luoghi ha meritato la segnalazione durante la conferenza stampa nazionale del Fai che si è tenuta nei giorni scorsi. Domani, in un incontro con i giornalisti voluto dalla Prefettura, condivideremo il programma con gli altri protagonisti dell’evento. Siamo al lavoro per offrire una serie di servizi che rendano più accessibile ed agevole il Centro storico. È così che l’Amministrazione sta procedendo in questi mesi: cercando di dialogare con istituzioni, enti e associazioni che vogliano rilanciare la centralità del capoluogo, farlo conoscere a chi viene da fuori, ma anche per lasciarlo riscoprire agli stessi catanzaresi”.

Donatella Monteverdi, assessore alla Cultura.