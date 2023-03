Giornata nazionale Fiocchetto Lilla contro i disturbi alimentari: domani Open Day al Policlinico di Catanzaro

La Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla, Sancita dalla Presidenza del Consiglio, viene celebrata in tutta Italia ogni 15 marzo a partire dall’anno 2012. E’ dedicata alla prevenzione, identificazione e cura dei disturbi della nutrizione e dell’alimentazione quali anoressia nervosa, bulimia nervosa e disturbo da alimentazione incontrollata.

In tutta Italia sono organizzate attività rivolte alla sensibilizzazione su queste patologie. La cattedra di psichiatria dell’UMG ed in particolare l’Ambulatorio di Ricerca Clinica e Terapia dei Disturbi Alimentari dell’AOU Mater Domini di Catanzaro – padiglione C, primo piano – ha organizzato un open day per domani 15 marzo, a partire dalle ore 10 e fino alle ore 18.