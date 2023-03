Rigenerare la fertilità organica del suolo: agro-ecologie a confronto a Lamezia Terme

Giovedì̀ 16 marzo 2023, ore 15:00 – 18:00

Sala Sintonia Comunità̀ Progetto Via Reillo 5 – Lamezia Terme (CZ)

L’incontro è organizzato per presentare diverse esperienze italiane ed estere in materia di agricoltura organica rigenerativa: una serie, cioè, di metodi e sistemi sperimentati e messi in pratica per accrescere e tutelare la fertilità organica e la biodiversità dei suoli agricoli.

L’incontro è promosso da Rete Humus, in collaborazione con la Comunità Progetto Sud di Lamezia e coinvolgerà tecnici del settore agricolo, agricoltori biologici e cittadini interessati.

Humus è una rete, presente in diverse regioni italiane, di cooperative agricole biologiche, di associazioni, di produttori e civili, impegnati nella tutela e nella promozione dell’agricoltura biologica e dell’agro-ecologia rigenerativa.

Di seguito e in allegato il programma:

Introduce

Marina Galati (Comunità̀ Progetto Sud)

Il monitoraggio partecipato della fertilità̀ del suolo in aziende agrobiologiche Calabresi ed in Italia.

Il progetto Rete Humus.

Maurizio AGOSTINO (Rete Humus)

Strategie di tutela ed incremento dei microrganismi utili del suolo.

Fulvio GIOANNETTO (Regenera MEXICO, Michoacan Mexico)

Il microbiota vegetale, una risorsa da conoscere e valorizzare.

Innocenzo MUZZALUPO (CREA Foreste e Legno, Rende)

Il compost ed il tè di compost, nuove strategie per la fertilità̀ organica, la biostimolazione e la difesa delle colture.

Massimo ZACCARDELLI (CREA Orticoltura e Florovivaismo Pontecagnano)