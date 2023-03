Cultura, “Leggere al futuro”. Il progetto della Fondazione “Italia Domani” per promuovere la lettura delle giovani generazioni. Mario Caligiuri: “prima viene l’educazione e dopo l’economia”

“Leggere al futuro” è il tema del convegno organizzato dalla Fondazione “Italia Domani” a Soveria Mannelli presso la Biblioteca “Michele Caligiuri” dove è stata inaugurata la sezione dei libri per l’infanzia “Gianni Rodari”.

Nell’introdurre i lavori, Mario Caligiuri, docente dell’Università della Calabria e Presidente della Fondazione

“Italia Domani”, ha evidenziato che la conoscenza delle parole è fondamentale per la comprensione del mondo, evitando di essere condizionati dalla manipolazione costante che avviene societá della disinformazione.

È poi intervenuta la Direttrice Scolastica di Soveria Mannelli Teresa Pullia, che ha messo in luce l’importanza della lettura per la formazione delle capacità cognitive delle persone che si maturano nei primi anni di vita.

Daniela Valente, della casa editrice Coccole Book, ha sollecitato i bambini presenti a scegliere di conoscere i contenuti dei libri più di quelli dei telefonini.

Per Marco Rubbettino, della omonima casa editrice, la lettura è decisiva per la creazione delle competenze fondamentali per il successo economico delle persone e per la crescita complessiva della società.

Ilario Giuliano, editore di Coccole Books, che ha donato i volumi per la costituzione della sezione dedicata ai bambini nella biblioteca “Michele Caligiuri”, ha auspicato la nascita dell’Accademia dei giovani lettori per ribadire la centralità del libro nell’educazione dei giovani. Ha concluso, ribadendo “la necessità e l’urgenza di creare occasioni per avvicinare alla lettura e innamorarsene. Bisogna presto attivare sinergie durature e concrete tra scuole, case editrici, librerie e università”

Nel ringraziare tutti gli intervenuti, Caligiuri ha raccolto la sollecitazione di valutare la possibilità di realizzare una sperimentazione educativa per aumentare la capacità di lettura dei bambini delle scuole dell’obbligo, attraverso la quale stimolare il pensiero critico ed accrescere la conoscenza del numero e del significato delle parole attraverso le quali descrivere un mondo in rapidissima trasformazione.

L’evento è stato seguito e documentato da Radio Radicale ed è rinvenibile all’indirizzo https://www.radioradicale.it/scheda/689437

La manifestazione è stata organizzata con il sostegno delle case editrici Coccole Books e Rubbettino, dell’Istituto scolastico “Gianni Rodari” di Soveria Mannelli e del Lions Club di Soveria Mannelli.