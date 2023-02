Tra sessualità e genere: ad Amato la presentazione del libro di Emanuele Gigliotti

Nei giorni scorsi nella chiesa parrocchiale di Amato (diocesi di Lamezia Terme), alle 18.00, ha avuto luogo la presentazione del libro “Maschio e femmina li creò. Antropologia biblica e gender” di don Emanuele Gigliotti. Come relatori sono intervenuti i proff. Vincenzo Lopasso e Salvatore Cipressa, rispettivamente docente di Sacra Scrittura e di Teologia Morale, e l’autore stesso che ha introdotto e concluso i lavori.

Nel suo intervento il prof. Lopasso ha spiegato la differenza tra sesso e genere; ha evidenziato come la Bibbia, parlando dell’uomo costituito maschio e femmina, oltre a supporre una diversità biologica fra i sessi, fonda un discorso di tipo cultuale alla luce del quale il sesso non è separabile dal genere; infine, ha spiegato l’ambiguità oggi esistente tra i sessi, illustrando l’immagine dell’affresco Adamo ed Eva di Raffaello scelto come prima di copertina.

Il prof. Cipressa, conosciuto per i suoi pregevoli contributi in questo settore, tra i quali La transessualità. Tra natura e cultura, è entrato nel merito della tematica afferente al libro spiegando i diversi aspetti in cui oggi viene presentata la questione gender sia dal punto di vista biologico e medico sia dal punto di vista culturale e ideologico. Inoltre, muovendosi all’interno del magistero degli ultimi pontefici, ha individuati i criteri e i mezzi con cui oggi possono essere affrontati i casi più problematici di alterazione e di ambiguità di genere nel maschio e nella femmina.

Molto gradita è risultata la partecipazione del prof. Marco Invernizzi, reggente nazionale di Alleanza Cattolica, il quale prendendo la parola, ha evidenziato l’importanza del tema e i risvolti formativi che la questione gender ha soprattutto per i genitori nel quadro di altre problematiche adolescenziali e giovanili.

La cerimonia si è conclusa con l’intervento dell’Autore che, dopo aver ringraziato i relatori, gli organizzatori e il pubblico, ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto ad interessarsi di questo argomento e a pubblicare il libro. La finalità principale è stata di ordine pastorale: voler offrire alle famiglie un punto di riferimento sicuro, ispirato alla Bibbia e al Magistero della Chiesa, per conoscere e affrontare il problema dell’identità sessuale che oggi è più diffuso di quanto non si immagina.

All’evento hanno partecipato un pubblico numeroso e interessato all’argomento, parrocchiani, persone provenienti dai paesi vicini, autorità civili, tra le quali il sindaco di Amato, Saverio Ruga e il titolare delle Cantine Lento, cav. Salvatore Lento che ha omaggiato i relatori di un gradito dono a ricordo di Amato.

L’iniziativa ha avuto una bella risonanza nei partecipanti e in coloro che ne sono venuti a conoscenza soprattutto per il suo carattere educativo e per il modo sapiente con cui si è svolta ed è stata condotta.