In arrivo “Art in progress”: la mostra degli artisti catanzaresi emergenti nel cuore del centro storico

Sarà inaugurata il 22 dicembre a Catanzaro alle ore 19:00 in via Santa Maria del Mezzogiorno 16, l’esposizione d’arte contemporanea dal titolo “Art in progress” a cura dell’associazione Studio Amatoriarte.

“Art in progress” è una rassegna che riunisce artisti emergenti del territorio calabrese in un contesto più informale e conviviale rispetto alle classiche esposizioni museali.

Quadri, stampe, progetti editoriali, sculture e tanto altro saranno a disposizione del pubblico in una location “work in progress” situata in pieno centro storico.

La rassegna vedrà anche la presenza degli artisti stessi che sarà possibile incontrare di persona, in un’atmosfera di convivialità e informalità.

L’esposizione resterà aperta al pubblico anche il 23 (con ingresso a partire dalle ore 17:00) e il 28 dicembre, con una selezione di opere sempre diverse tra loro per stimolare la curiosità e la partecipazione.

All’accoglienza sarà offerto un bicchiere di vino e la possibilità di tesserarsi in sede.

L’evento conclusivo e finale del 28 dicembre sarà infatti riservato ai soli tesserati, con inizio alle ore 22:00.

“In progress” è la natura stessa di Studio Amatoriarte, un’associazione nata come pagina d’arte social sulla scia del primo lockdown nel 2020, con lo scopo di offrire ai giovani calabresi la possibilità di reinventarsi in ambito artistico e culturale, non per lavoro ma per passione.

Negli ultimi 2 anni il lavoro dell’associazione è andato avanti e si è progressivamente radicato nel contesto urbano del capoluogo calabrese, con l’obiettivo prioritario e costante di migliorare l’offerta di spazi dedicati all’arte per stimolare l’aggregazione e creare senso di comunità.