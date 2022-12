Assemblea Fimmg Catanzaro, De Nardo: “Rispettare ruolo e competenze dei medici di medicina generale”

“Il nostro è il sindacato dei medici di medicina generale più rappresentativo in Italia. Sempre presente e pronto a cogliere le istanze degli iscritti e a fornirne le soluzioni”.

Introduce così i lavori dell’Assemblea ordinaria annuale della Fimmg di Catanzaro il segretario generale dott. Gennaro De Nardo.

Al tavolo dei relatori, di fronte ad un’assemblea molto partecipata, il segretario regionale della Fimmg, dott. Rosalbino Cerra, e la dottoressa Caterina Laria, mentre il tesoriere del sindacato, dott. Antonino Guerra, ha partecipato al dibattito in videocollegamento.

All’ordine del giorno l’approvazione del rendiconto per l’anno 2021, l’accordo integrativo regionale, la vaccinazione antinfluenzale e l’appropriatezza prescrittiva con focus relativo ai rapporti tra ospedale e territorio.

Al riguardo il segretario provinciale De Nardo ha precisato: “Difendere la dignità e la professionalità dei medici di medicina generale, rispettandone il ruolo e le competenze. Ci battiamo per questo e chiediamo la coesione di tutta la categoria. Non è accettabile delegittimare le funzioni del medico di medicina generale e, contestualmente, destabilizzare il sistema sanitario pubblico. Una eccessiva burocratizzazione nell’adempimento delle nostre funzioni, che mirano alla tutela della salute pubblica, è inammissibile”.

Il segretario regionale Rosalbino Cerra ha illustrato i contenuti dell’Accordo Integrativo Regionale (AIR): “Insieme al segretario provinciale De Nardo stiamo lavorando per questo accordo. In Calabria stiamo disegnando la prima, unica esperienza di AFT (Aggregazione Funzionale Territoriale) a sede unica. Si aprirà una rivoluzione e in Calabria saremo tra i primi su scala nazionale a percorrere questa strada”. E’ stato, inoltre, votato all’unanimità dei presenti il rendiconto per l’anno 2021 illustrato dal dott. Antonino Guerra.

Continuità assistenziale e medici in pensione sono stati altri temi che hanno catturato l’attenzione del segretario provinciale di Catanzaro.

“Intendiamo intraprendere una nuova stagione – ha detto il dott. De Nardo – sulla continuità assistenziale. E’ un settore che sta soffrendo molto e va maggiormente attenzionato dalle istituzioni sanitarie”. E ha annunciato: “Non dimentichiamo che è prevista una nuova figura professionale che creerà un collegamento e una sinergia tra medico di medicina generale e medico di continuità assistenziale”. “

I medici in pensione – ha proseguito – avranno sempre le attenzioni della Fimmg. Pertanto invitiamo gli iscritti a rimanere vicini al sindacato anche dopo la cessazione dell’attività lavorativa. E proprio per l’attenzione che riserviamo a questi nostri colleghi, mi è sembrato opportuno conferire alla dottoressa Caterina Laria, professionista competente e appassionata, la delega alla guida del settore dei pensionati”. Da parte sua la dott.ssa Laria ha evidenziato: “Ringrazio per questo incarico. Il mio impegno è quello di promuovere momenti di politica sanitaria”. E rivolgendosi ai presenti ha detto: “Sia il segretario regionale che quello provinciale sono a vostra disposizione per dissipare ogni vostro dubbio e intervenire a difesa della categoria”.

Un clima di serena condivisione ha chiuso i lavori dell’Assemblea annuale Fimmg con rinnovato impegno dei presenti alla collaborazione per generare nuove prospettive di crescita per l’intera categoria.