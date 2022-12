La magia del Natale… tra foto e poesia al Centro Ascolto di Stella del Mare

L’Associazione di Volontariato Centro Ascolto Stella del Mare, sensibile alla nuova aria di magia di Natale, che si sente nella città di Catanzaro, attraverso le vie illuminate, ha programmato un’ iniziativa nel pieno centro storico chiamata “Buone Feste con Stella del Mare” un programma ricco di divertimento e di coinvolgimento per tutti, per grandi, adolescenti e piccini.

IL Centro Ascolto Stella del mare, dallo scorso giorno 9 Dicembre fino a giorno 7 Gennaio 2023, propone presso la sede sita in Via Discesa Filanda, momenti di animazione per bambini solo previa prenotazione obbligatoria sul numero 339/3715940, che sono i seguenti :

ogni Sabato pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30 il Racconta Fiabe con il Personaggio Stellina;

ogni Domenica pomeriggio dalle 17.00 alle 19.00 “Selfie con Babbo Natale e la Befana del Centro Ascolto di Stella del Mare;

lo sportello di ascolto per tutte le persone bisognose.

Altro evento è la mostra di solidarietà “La magia del Natale tra foto e poesia”, trattasi di un’esposizione di creazioni di fotografie e poesie di due socie del centro la Dottoressa Stefania Mandaliti e la Dott.ssa Maria De Fazio Assistente Sociale, che si terrà giorno 20 Dicembre dalle 9.30 fino alle 19.30 presso la Sala A. Volta del Benny Hotel in via G. Fiore n.2 Catanzaro, aperto a tutte le conoscenze dell’associazione con un contributo di ingresso di 5,00 euro il cui ricavato, servirà a sostenere le prossime iniziative sociali del centro.

La formazione, punto saliente di Stella del Mare è il Webnair gratuito “Dipendenze giovanili” rivolto ai ragazzi, agli adolescenti, che si terrà, on line su Google google meet, giorno 28 Dicembre alle 16.00 . L’Associazione Stella del Mare in collaborazione con l’Associazione Nazionale Antimafia “In movimento per la legalità” ospiterà il Dottore Nino Randisi giornalista, scrittore, Segretario Nazionale Sindacato Autonomo Giornalisti Italiani (SAGI). Presidente Ass. Naz.le Antimafia “In movimento per la legalità” che approfondirà il seguente argomento “Narcotraffico fonte principale di arricchimento di tutte le mafie”, la dottoressa Maria De Fazio , Assistente Sociale, Socia del centro Ascolto Stella del Mare, Vice Presidente Ass. Naz.le Antimafia “In movimento per la legalità”, che affronterà l’argomento “Nascita e trattamento delle dipendenze”; la Dott.ssa Letizia Giacomini Responsabile della regione Emilia Romagna dell’Associazione Nazionale Antimafia “In movimento per la legalità”, che riguarderà l’argomento “Dipendenza da alcool”; la dott.ssa Stefania Mandaliti Criminologa Forense e Socia Fondatrice del Centro Ascolto Stella del Mare analizzerà le “Dipendenze social e giochi on line” e infine la Dott.ssa Annamaria Pettinato Laureata In Scienze tecniche Psicologiche, socia del centro Ascolto Stella del Mare analizzerà le “Dipendenze Amorose”.

Modera la Presidente del Centro Ascolto Stella del Mare Dott.ssa Stefania Mandaliti.