Tra escape room e sfilate di moda, l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si apre al territorio e al futuro: dal 17 ottobre una settimana di manifestazioni

Dal 17 al 19 ottobre, l’Accademia di Belle Arti di Catanzaro si apre alla città e soprattutto agli studenti delle scuole superiori. Per farsi conoscere meglio, per far vedere di cosa è capace, per far conoscere ai potenziali studenti le novità introdotte nell’importante Manifesto agli Studi per l’Anno Accademico in cui festeggia i suoi primi 50 anni di attività.

Il direttore dell’Aba, Virgilio Piccari, e la governance dell’Istituto hanno pensato di dare vita ad una manifestazione ricca di appuntamenti, dal titolo “L’Accademia è Vita”, tra orientamento didattico e performance artistiche, in un continuo scambio tra l’Accademia e il territorio.

Si parte alle 9:00 di lunedì 17 ottobre con “Tutta l’arte è contemporanea”, una serie di esposizioni aperte all’interno dei laboratori dell’Accademia, visitabili fino alle ore 17:00, degli elaborati degli studenti realizzati nel corso dell’anno accademico appena ultimato, nei laboratori dell’Accademia. I lavori sono stati realizzati nei laboratori di Pittura, Scultura, Decorazione, Grafica-Illustrazione, Scenografia, Graphic Design, Fashion style e gioiello, Computer Games, Regia, Didattica dell’arte.

Alle 9:30, il saluto del direttore Piccari; subito dopo, partiranno i percorsi alla scoperta delle Scuole.

Alle ore 12:00, concerto live di Al The Coordinator (Aula Magna) e a seguire la prima proiezione ufficiale del video “The Walker”, realizzato dagli studenti di Video Music Triennio.

Alle ore 15:00, invece, sarà attiva “Escape room, come to ABA” (sala lettura), una stanza da cui riuscire a scappare risolvendo enigmi e indovinelli.

Il programma sarà replicato nei giorni successivi per come di seguito descritto:

18 ottobre:

“Tutta l’arte è contemporanea”, esposizioni aperte all’interno dei laboratori dell’Accademia dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

Alle 09:30 saluti del direttore;

Dalle 10:00 alle 11:00 presentazione delle Scuole;

Dalle 11:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00 “Escape room, come to ABA”.

19 ottobre:

“Tutta l’arte è contemporanea”, esposizioni aperte all’interno dei laboratori dell’Accademia dalle ore 9:00 alle ore 17:00;

09:30 saluti del direttore;

Dalle 10:00 alle 11:00 presentazione delle Scuole;

Dalle 11:00 alle 13:00 “Escape room, come to ABA”.

“L’Accademia è Vita”, però, non si ferma ai tre giorni di open day descritti, bensì offrirà alla città una sfilata di moda dal titolo “Refashioned”, il 22 ottobre, alle ore 18:00, il Complesso Monumentale del San Giovanni farà da cornice alla passerella su cui sfileranno i lavori realizzati dagli allievi.

La sfilata sarà presentata con una conferenza stampa il 21 ottobre, alle ore 10:30. Nel corso della stessa saranno illustrate le iniziative con cui l’Accademia celebrerà i suoi primi 50 anni di attività.