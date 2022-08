Il 22 agosto la “Piccantissima sera” della Pro Loco di Cropani

La ProLoco di Cropani annuncia che Lunedì 22 agosto 2022, alle ore 20,30, all’Anfiteatro situato sul secondo piazzale del Lungomare di Cropani, si terrà la 14° edizione della “Piccantissima sera”.

La serata, moderata dal giornalista Luigi Stanizzi, verrà allietata della cover band dei Nomadi “Un pugno di sabbia” capitanata dal cantautore cropanese Michele Ligaró; ci sarà la consegna di una targa alla memoria di Antonello Stanizzi Giornalista, Big Nazionale della Pubblicità, primo Presidente della Pro Loco. Il cantautore Michele Stanizzi, eccezionalmente, eseguirà il brano inedito “Orme Cancellate” scritto per Antonello. Nel corso dell’iniziativa verrà presentato il libro “Antonello Stanizzi a più voci” pubblicato a cura di Francesca Stanizzi e Luigi, che ha coinvolto una settantina di amici, colleghi e parenti del Big pubblicitario, una sorta di biografia collettiva molto apprezzata che racconta Cropani dagli Anni Cinquanta ai giorni nostri.

Prevista inoltre l’esibizione molto attesa dell’umorista Franco Verdiglione. In origine, la serata doveva tenersi il 12 agosto scorso ma venne rinviata per solidarietà e per consentire la manifestazione Antimafia organizzata dopo l’attentato incendiario al lido balneare Blau Beach.

Lunedì 22 Agosto per arricchire il tutto – precisa il Presidente della Pro Loco Angelo Grano – si potranno gustare pietanze tipiche calabresi tra cui spezzatino nella pitta, crespelle, bevande varie.