Stasera al Bistrot Mbitè di Gizzeria Lido (CZ), lo chef Mancuso e il pizzaiolo gourmet Angelo Mondello.

Un appuntamento di grande spessore, come sempre capita quando la firma è quella dello chef Emanuele Mancuso. Questa volta a fare la differenza sarà un grandissimo fuoriclasse della pizza, nonché fraterno amico di Mancuso, ovvero la guest star Angelo Mondello, professionista serio e navigato che, per molti anni ha curato le pizzerie di Sorbillo. Una vera e propria chicca quella che questa sera, attende gli avventori del nuovo Brand Mbitè di Emanuele Mancuso e Giuseppe Torcasio. Sarà, infatti l’unica tappa calabrese di Mondello e, sicuramente, non mancheranno i colpi di classe a suon di pizze gourmet con i migliori abbinamenti di sapori e colori della nostra Calabria, per deliziare anche i palati più fini ed esigenti.

Il nuovo Hangloose bistrot By Mbitè, che ospiterà la serata speciale, si trova all’interno dell’eco resort Hangloose cottage della famiglia Valentini a Gizzeria Lido. Un vero e proprio concept restaurant cool quanto basta e trasversale al punto giusto da riuscire ad intercettare un po’ tutte le categorie di avventori.

La cucina a vista di questa osteria dal gusto retrò, ma al tempo stesso contemporanea, darà l’opportunità di vedere all’opera chef Mancuso e l’ospite d’onore Mondello mentre scolpiscono piatti d’alta scuola e dipingono affreschi sulle tavolozze di pasta lievitata, tirando fuori il meglio dei sapori e dei colori che caratterizzano i prodotti calabresi d’eccellenza. “L’idea di stasera nasce quasi naturalmente – afferma chef Mancuso – poiché la filosofia di questo mio nuovo locale è tutta imperniata sulla realizzazione di piatti ricercati, che però puntano decisamente alla valorizzazione del nostro territorio, non perdendo mai di vista i nuovi dettami di sostenibilità e rispetto dell’ambiente. Infatti la cucina che faremo stasera, ma anche nelle sere a seguire, è, vi posso garantire, “eco” al 100%”.

Ma non è finita qui. Insieme ai due campioni, ai fornelli, stasera ci sarà anche una ulteriore sorpresa, ovvero la giovanissima promessa della cucina calabrese. Si tratta dell’ex pallavolista originaria di Cosenza, Federica di Lietro, classe 1990, semifinalista a Masterchef 10. Insomma un trio delle meraviglie che, sicuramente, non deluderà chi parteciperà anima e corpo, allo spettacolo di stasera.