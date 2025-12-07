L’associazione Gutenberg Calabria insignita a Roma della menzione speciale del Premio “Il Maggio dei Libri 2025”

L’Associazione Gutenberg Calabria é stata insignita della Menzione Speciale conferita al XXII Progetto Gutenberg nell’ambito del Premio “Il Maggio dei Libri 2025”, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura. La cerimonia si è svolta a Roma, presso il Palazzo dei Congressi – La Nuvola, durante la fiera Più Libri Più Liberi, uno degli appuntamenti culturali più rilevanti del panorama nazionale.

A ritirare il riconoscimento, assegnato tra oltre 600 iniziative candidate e 11 finaliste, sono stati Armando Vitale, presidente dell’Associazione Gutenberg, e Rosetta Falbo, coordinatrice di Gutenberg Ragazzi. La motivazione ufficiale sottolinea la portata educativa e culturale del progetto: “Promuove presso i giovani l’importanza del libro e della lettura. Favorisce la creazione di una comunità di lettori che diventano dei moltiplicatori del saper leggere e favorisce il fecondo scambio con gli autori attivando la circolazione delle idee, lo sviluppo del gusto nella lettura e la formazione di uno spirito critico.”

Un riconoscimento prestigioso che premia oltre vent’anni di impegno condiviso con la rete delle scuole calabresi, gli insegnanti, gli studenti, gli autori e tutti i partner che hanno contribuito alla crescita del Progetto Gutenberg. Intanto, è ufficialmente partito il conto alla rovescia verso la XXIII edizione del Progetto Gutenberg, che si svolgerà dal 18 al 23 maggio 2026, e sarà dedicata al tema “Catastrofi e nuovi mondi”. Un percorso intenso e articolato – sostenuto dall’amministrazione comunale di Catanzaro – che coinvolgerà gli istituti scolastici di tutta la Calabria in incontri con gli autori, laboratori, confronti e iniziative mirate a diffondere e rafforzare la cultura della lettura su tutto il territorio.

L’Associazione Gutenberg rinnova il proprio impegno a favore della scuola, dei giovani e dei libri, ringraziando il Centro per il Libro e la Lettura per il riconoscimento che valorizza la dimensione nazionale assunta dal progetto.