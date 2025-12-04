Arasì accende il Natale: note, sapori e luci sotto l’albero il 6 dicembre 2025

Arasì si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell’anno. Sabato 6 dicembre 2025, la Parrocchia Santa Maria del Popolo di Arasì organizza l’evento “Note, sapori e luci sotto l’albero”, una serata che unisce tradizione, spiritualità e convivialità.

La manifestazione prenderà il via con la suggestiva accensione dell’albero di Natale, momento simbolico che aprirà ufficialmente le festività nella comunità. A seguire, il parroco impartirà la benedizione del presepe, rendendo omaggio al cuore religioso del Natale e coinvolgendo i fedeli in un gesto di unione e condivisione.

Non mancheranno i sapori tipici della tradizione locale: panini con salsiccia e patate e crespelle dolci e salate accompagneranno la serata, trasformandola in un’occasione di incontro e convivialità aperta a tutti.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera saranno le melodie della musica tradizionale degli Zampognari di Cardeto, interpreti autentici del Natale popolare. L’intrattenimento continuerà grazie all’allegria dei Pagliacci Clandestini, gruppo di animazione capace di coinvolgere grandi e piccini con spettacoli vivaci e divertenti.

Particolare attenzione sarà dedicata ai bambini, che potranno vivere la magia delle feste nella Casetta di Natale, uno spazio pensato appositamente per loro.

Con questa iniziativa, la Parrocchia Santa Maria del Popolo di Arasì rinnova il suo impegno nel creare momenti di aggregazione e nel custodire le tradizioni che da sempre uniscono la comunità. Un’occasione per ritrovarsi e dare, insieme, il benvenuto al Natale.