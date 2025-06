Quando la musica abbatte ogni barriera. Concluso il ciclo di concerti per i detenuti del carcere di Vibo Valentia promosso dai club della Calabria del Soroptimist (club di Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria e Soverato)

Si è conclusa la terza edizione di “ascolto musicale” destinato ai detenuti all’interno della Casa Circondariale di Vibo Valentia. L’evento, denominato “Musica Oltre” e che ha previsto cinque concerti di musica dal vivo per i detenuti, è stato organizzato da tutti i club calabresi del Soroptimist (Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Palmi, Reggio Calabria e Soverato) inserito nel progetto nazionale “S.I. sostiene in carcere”, nell’ambito delle iniziative volte alla tutela dei diritti umani e contrasto alla violenza.

In particolare, il progetto rientra tra le iniziative che mirano a sensibilizzare sull’importanza del rapporto tra il cittadino e il mondo carcerario, per lo più assente poiché “non vissuto”, quindi non controllabile, anzi così lontano da non essere “pensato” e quasi sempre invisibile ai più, se non per gli addetti ai lavori. Da qui la decisione come Interclub Soroptimist Calabria di promuovere questa iniziativa, consapevoli che la detenzione non debba trasformarsi nell’oblio della persona, costretta a cambiare vita, ma finalizzarsi al rientro nel circuito sociale una volta estinto il debito con la comunità.

Questa consapevolezza ci ha spinto ad offrire momenti di normalizzazione che mantengano il legame con la vita oltre le mura: abbiamo abbattuto le barriere, infranto i confini e unito le culture ed esperienze di vita a suon di musica, avviando nel 2023 l’esperimento di “ascolto musicale”, come Interclub Soroptimist Calabria, in collaborazione con il Conservatorio Statale di Musica “F. Torrefranca” di Vibo Valentia e l’Associazione Promocultura “E.T.S.” Calabria. E i riscontri positivi tra i protagonisti, ne hanno incoraggiato la prosecuzione, e già si progetta la quarta edizione.

L’ultimo concerto, che ha visto protagonisti i Pianisti Maestri Vincenzo e Francesco De Stefano che hanno eseguito magistralmente musiche di Rachmaninov, Franz Liszt, Tchaikovsky, Medtner, Chopen e Sergio Coniglio, è stato di grande significato poiché ha anticipato la Giornata internazionale della Musica che i Club Soroptimist della Calabria hanno voluto celebrare in questa sede, per rendere più significativo il messaggio inclusivo. Presenti per l’occasione le presidentesse dei club di Cosenza Francesca Stumpo, del club di Lamezia Terme Luigina Pileggi e del club di Palmi Maria Concetta Crocitti; il maestro Tommaso Rotella del Conservatorio.

Un doveroso ringraziamento per la disponibilità va alla Direttrice del Carcere Dr.ssa Angela Marcello ed alla socia del club di Palmi Simona Carone, dell’area educativa carceraria. Gli altri concerti sono stati tenuti tra maggio e giugno dal Trio di Fisarmoniche diretto dal Maestro Giancarlo Palena (il 23 maggio), dal Maestro Enrico Damiano (chitarra) che ha tenuto due concerti il 30 maggio e l’11 giugno e dai Maestri Vincenzo e Francesco De Stefano (pianoforte) che si sono esibiti il 6 e il 20 giugno.