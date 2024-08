Miss Italia Calabria incorona Miss Città di Corigliano-Rossano 2024

Miss città di Corigliano-Rossano 2024 è Laura Isabela Bacs di Cosenza. Seconda classificata, con la fascia di Miss Rocchetta Bellezza, Greta Panciotto di Mirto. Terza classificata, con la fascia di Miss Framesi, Asia Vita di Corigliano-Rossano.

L’Anfiteatro Rino Gaetano del Comune di Corigliano-Rossano ha ospitato la trentasettesima tappa di Miss Italia Calabria, l’ultima selezione che precede la finalissima di Oriolo del 31 agosto in cui verrà eletta la prossima ambasciatrice di bellezza calabrese.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo il pubblico per la calorosa accoglienza che ha riservato alle nostre aspiranti miss. La città di Corigliano-Rossano occupa un posto speciale nei nostri cuori, ospitandoci ormai da cinque-sei anni. Ringraziamo l’amministrazione comunale di Corigliano-Rossano, il sindaco Flavio Stasi, gli assessori Marinella Grillo e Costantino Argentino. Un grazie va a Francesco De Rosis, amico di Miss Italia Calabria. Venite a visitare Corigliano-Rossano. Venite in Calabria! Siamo ormai vicini al traguardo di questa lunga stagione, iniziata il 4 febbraio e costellata di grandi soddisfazioni. Dopo l’ultima selezione a Corigliano-Rossano, ci prepariamo per la finalissima di Oriolo del 31 agosto. Siamo felici di aver collaborato con tante belle realtà locali e ringraziamo tutte le amministrazioni comunali che hanno sostenuto e condiviso il nostro progetto di valorizzazione del territorio. A partire dalle musiche, le coreografie e gli abiti tradizionali calabresi, fino agli artisti locali, ogni dettaglio ha contribuito a rendere unico questo percorso. Un ringraziamento speciale va alla nostra super squadra di professionisti, alla giuria, alle aspiranti miss e alle loro famiglie che ci hanno accompagnato in questo meraviglioso tour calabrese».

Marinella Grillo (assessore con delega Città solidale e valorizzazione del patrimonio del Comune Corigliano-Rossano): «Miss Italia Calabria è una vetrina di eleganza e bellezza. Nella città unica di Corigliano-Rossano si fondono due splendidi territori per valorizzare tradizioni, storie e culture. Questa manifestazione è un grande volano per far conoscere non solo le bellezze naturali, ma anche il patrimonio storico e artistico di questa meravigliosa città. Spero che questo concorso rappresenti per le aspiranti miss calabresi una bella esperienza e possa offrire loro molte opportunità di crescita».

In occasione della tappa di Corigliano-Rossano, Katia Oliva (associazione “Fatto in Calabria”) ha consegnato agli esclusivisti regionali di Miss Italia Calabria, titolari della Carli Fashion Agency, il premio “Fatto in Calabria”: «La nostra associazione, composta da imprenditori e professionisti, premia le eccellenze calabresi. Linda Suriano e Carmelo Ambrogio rappresentano la bella calabresità. Con questo concorso storico, la Carli Fashion Agency ha portato lustro a livello nazionale alla nostra identità calabrese e notorietà ai diversi borghi. Auguro alle nostre bellissime miss di portare in alto la nostra Regione. Ci auguriamo che la prossima Miss Italia possa essere calabrese».

La trentasettesima tappa di Miss Italia Calabria, presso l’Anfiteatro Rino Gaetano nel Comune di Corigliano-Rossano, ha trasformato il cuore del paese in un palcoscenico a cielo aperto, fondendo storia, cultura e modernità in un evento di grande fascino.

Il Comune di Corigliano-Rossano, nell’Alto Ionio cosentino, è una gemma di straordinaria bellezza che unisce due antichi centri con un patrimonio storico e culturale inestimabile. Situato vicino alla Piana di Sibari, questo territorio offre un viaggio affascinante tra tesori artistici, storici ed enogastronomici, tra i più preziosi della Calabria. Iniziare l’esplorazione dal borgo di Corigliano Calabro significa immergersi in un’atmosfera medievale. Situato in posizione panoramica sul Colle Serratore, questo antico incastellato domina la Piana di Sibari. Il suo gioiello, il Castello Ducale, è un’imponente fortezza costruita nel 1073 per volere di Roberto il Guiscardo. L’edificio, che ha subito numerose trasformazioni nel corso dei secoli, ospita oggi la Chiesa di San Pietro e le suggestive torri, tra cui spicca il mastio circolare e la torretta ottagonale, divenuta celebre per la sua scala elicoidale avvolta da affreschi.

Passeggiando per il centro storico, si incontrano la Chiesa Matrice di Santa Maria Maggiore, ricca di opere d’arte, e la Collegiata di San Pietro. Da non perdere anche il Convento di San Francesco di Paola, importante tappa del Cammino Francescano in Calabria, e la Pinacoteca Civica, custode di capolavori artistici. La Marina di Schiavonea offre una piacevole passeggiata sul lungomare, dove si possono ammirare edifici storici che raccontano il forte legame della città con la pesca e il commercio mediterraneo.

Seconda tappa del viaggio è Rossano, nota come “La Bizantina”. Questa città custodisce uno dei più importanti esempi di architettura romanico-bizantina in Calabria: l’Abbazia di Santa Maria del Patire. Fondata nel 1095 da Bartolomeo di Simeri, in epoca normanna, l’abbazia divenne uno dei principali centri culturali del Sud Italia, grazie alla sua biblioteca e allo scriptorium, dove i monaci trascrivevano antichi codici. Tra questi, il più celebre è il Codex Purpureus Rossanensis, un evangelario greco del VI secolo, inserito nella lista del Patrimonio UNESCO, che ha affascinato studiosi e visitatori di tutto il mondo. Il prezioso manoscritto, dalle pagine color porpora, è oggi esposto al Museo Diocesano e del Codex, un luogo unico in Italia per la sua innovativa tavoletta tattile che permette anche ai non vedenti e agli ipovedenti di apprezzarne la bellezza. Il museo si distingue per il suo impegno nell’inclusività, con video in lingua dei segni che rendono la visita fruibile anche ai non udenti. Un’altra meraviglia da non perdere è la Cattedrale di Maria Santissima Achiropita, che ospita l’omonimo affresco della Madonna “non prodotta da mano umana”, un’opera di straordinario valore spirituale e artistico, insieme a mosaici pavimentali e decorazioni in oro.

Il viaggio a Corigliano-Rossano non è completo senza un’immersione nei sapori autentici della Sibaritide. Rossano è patria della famosa Liquirizia di Calabria DOP, conosciuta come l'”Oro Nero di Calabria”. La Fabbrica di Liquirizia Amarelli, la più antica d’Italia, apre le sue porte ai visitatori attraverso il Museo della Liquirizia, che racconta la storia della lavorazione di questa preziosa radice con esposizioni di materiali d’archivio, attrezzi antichi e forme in bronzo.

Tra le eccellenze locali spiccano anche le Clementine di Calabria IGP, un frutto dolcissimo privo di semi, apprezzato nei mercati internazionali per la sua freschezza e ricchezza di vitamine. Le clementine possono essere gustate direttamente dagli agrumeti della Piana di Sibari, dove si produce anche il pregiato Riso di Sibari, ingrediente base di risotti gourmet, come la variante nera con frutti di mare, che racchiude il sapore intenso del Mediterraneo.

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storie e tradizioni – un viaggio d’incanto”, ha unito l’eleganza del concorso di bellezza più longevo e amato d’Italia con il fascino senza tempo della Calabria. Lo spettacolo ha esaltato le peculiarità della nostra amata Regione con la direzione artistica di Linda Suriano, i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro, gli abiti tradizionali dedicati alle cinque province calabresi a cura dell’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo, la sigla ufficiale “Immagina la bellezza” ideata e scritta dall’artista Roberto Bozzo. Grazie al sostegno di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, le partecipanti hanno potuto affrontare il palcoscenico con una serenità e una sicurezza in sé stesse che hanno rivelato anche la loro bellezza interiore. La conduzione dell’evento è stata affidata a Linda Suriano e Andrea De Iacovo. L’esibizione della cantante Intro ha ulteriormente arricchito l’evento, regalando momenti di grande intensità emotiva, mentre la presentazione della collezione “Almas” dello stilista Giandomenico Aiello, formatosi presso l’Accademia New Style di Cosenza, ha rappresentato un ulteriore omaggio al talento emergente calabrese.

A proclamare la vincitrice della trentasettesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Marinella Grillo (assessore con delega Città solidale e valorizzazione del patrimonio del Comune Corigliano-Rossano), Giuseppe Perri (imprenditore edile), Vincenzo Policano (personal trainer) Francesco De Rosis (presidente Circolo Nautico Vivere il mare), Franca Trozzo (direttrice Accademia New Style – Scuola di Moda e Design di Cosenza), Annarita Franza (gioielleria Franza-Restuccia gioielli Rossano), Anna Russo (giornalista), Katia Oliva (associazione Fatto in Calabria), Danilo di Marco (coordinatore giovani eventi provincia di Cosenza di Fatto in Calabria).

A seguito dell’incoronazione, Miss città di Corigliano Rossano 2024 ha confessato: «Ho vissuto per un po’ di tempo a Corigliano e vincere qui la fascia è stata un’emozione unica. Dedico questo titolo a me stessa e al mio ragazzo che mi ha suggerito di partecipare alle selezioni. Per la finalissima mi preparerò a livello mentale perché ritengo che la dialettica sia la prima qualità di una miss e, in secondo luogo, a livello fisico. Il mio sogno è diventare una scrittrice».

Prossimo appuntamento con Miss Italia Calabria: la finalissima del 31 agosto che si terrà nella splendida cornice di Oriolo.