Protocollo d’intesa fra Confapi Calabria e Inail: obiettivo promuovere cultura della sicurezza sul lavoro

E’ stato siglato, presso la sede regionale della Confapi Calabria, il protocollo d’intesa tra la Confederazione calabrese della piccola e media industria privata e l’Inail regionale. Un accordo che nasce dalla volontà congiunta dei due enti di diffondere la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso campagne informative e di sensibilizzazione che coinvolgeranno, sia gli imprenditori che i loro dipendenti, rispettando altresì la vocazione produttiva delle rispettive filiere.

Ad intervenire durante i saluti introduttivi il Presidente di Confapi Calabria e Vicepresidente nazionale della Confederazione Francesco Napoli, che ha sottolineato come “un tale accordo sia la dimostrazione che la sinergia tra pubblico e privato e la capacità di fare sistema siano strategici per il miglioramento dei livelli produttivi delle nostre aziende. La cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro è obiettivo precipuo della nostra confederazione ecco perché questo accordo ci permetterà soprattutto di lavorare sulla prevenzione al fine ridimensionare drasticamente gli eventi infortunistici e le malattie professionali”.

Anche il Direttore regionale di Inail, Fabio Lo Faro, ha dimostrato grande soddisfazione per la collaborazione, a cui darà inizio questa nuova intesa, che rispetta il principio base dell’Ente che rappresenta ovvero “Mettere la persona al centro del nostro impegno. La norma da sola non basta, è necessario un coinvolgimento diretto delle parti interessate. Le sinergie tra l’INAIL CALABRIA e CONFAPI CALABRIA costituiranno una modalità funzionale per fornire risposte integrate e di qualità ai bisogni di salute e sicurezza sul lavoro”.

Anche il Direttore della Confapi Calabria, Pasquale Mazzuca è intervenuto per ringraziare l’Inail per le importantissime finalità prevenzionali che persegue e che, grazie a questo accordo, sarà possibile sviluppare un’ampia collaborazione attraverso lo scambio di informazioni, l’organizzazione congiunta di eventi, seminari a carattere divulgativo e la promozione di progetti ed iniziative, a livello territoriale, finalizzati allo sviluppo di una rete di diffusione e condivisione delle conoscenze tecnico-scientifiche collegate al sistema di prevenzione infortuni.

A concludere gli interventi la Dott.ssa Anna Rita Lofrano, responsabile per Inail dell’Ufficio Attività istituzionali, che ha fornito agli imprenditori presenti una relazione dettagliata sul bando Isi e sulle importanti novità apportate. Un investimento dell’Inail a fondo perduto di mezzo miliardo di euro per contribuire alla realizzazione dei progetti delle imprese per il miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il protocollo d’intesa sarà reso operativo attraverso la costituzione di un comitato di coordinamento composto da tre componenti per la parte pubblica e tre per la parte privata che avranno compiti di indirizzo, di programmazione, di coordinamento e di monitoraggio delle attività oggetto della collaborazione.