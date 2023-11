Sicurezza stradale, l’Udicon incontra gli studenti: “La prevenzione può salvare tante vite”

“Educare giovani e giovanissimi al rispetto del Codice della Strada, dall’osservanza dei limiti di velocità al tenere comportamenti virtuosi alla guida. Perché non sempre lo stato deficitario e insicuro delle nostre infrastrutture possono essere considerate la causa di incidenti stradali e purtroppo di sinistri mortali. La prevenzione può salvare tante vite”.

È quanto dichiara il Presidente provinciale dell’Unione per la Difesa dei Consumatori (Udicon) Ferruccio Colamaria che nei giorni scorsi, insieme alla responsabile zonale di località Destro, nel territorio di Longobucco, Lara Grillo, ha promosso la partecipazione degli studenti dell’Istituto Superiore Magistrale (ISM) San Pio X di Corigliano-Rossano al Decimo Convegno Nazionale sulla Sicurezza Stradale, organizzato e promosso dalla stessa organizzazione di tutela dei consumatori insieme all’organizzazione Obiettivo Sicurezza Stradale.

Ospitato nella Sala Tirreno della Regione Lazio in piazza Oderico da Pordenone a Roma, i ragazzi e le ragazze della classe prima dell’Istituto hanno potuto seguire le fasi dell’evento da remoto.

“La prevenzione degli incidenti stradali non solo preserva la vita e la salute dei cittadini, ma riduce anche il carico sui sistemi sanitari e sulle risorse pubbliche. Così come ha ricordato il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha concesso la Medaglia di Merito all’evento Udicon, in occasione della Giornata mondiale in ricordo delle Vittime della Strada, la sicurezza stradale rimane –ha continuato – una priorità, un obiettivo da realizzare con azioni concrete e immediate. Promuovere le buone azioni di guida, sensibilizzando al limitato consumo degli alcolici, come metodo di educazione civica da proporre in ogni contesto sociale, contribuisce a creare coesione sociale, consentendo ad individui e comunità di partecipare pienamente alla vita economica ed educativa del Paese. Riducendo il numero di incidenti e migliorando la prevenzione – conclude Colamaria – si favorisce una maggiore fiducia nella mobilità e si incentivano forme di trasporto sostenibili, contribuendo così alla tutela dell’ambiente”.

All’evento, moderato dalla giornalista Raffaella Salamina e patrocinato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Interno, dal Ministero della Difesa, dalla Regione Lazio e da Roma Capitale, sono intervenuti Martina Donini, presidente nazionale Udicon; Antonello Aurigemma, presidente del Consiglio regionale Lazione; il segretario generazione della Fondazione Forum ANIA Consumatori, Giacomo Carbonari; il comandante della Polizia Stradale di Orvieto, Stefano Spagnoli; il pilota Omar Borolacelli; Giorgio Cappiello, government partnership manager di Bird Italy e Antonella Naso dell’associazione Teodoro Naso, Tango November.