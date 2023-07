Comitato per l’imprenditorialità femminile: al via il ciclo di incontri sul territorio di Catanzaro, Crotone e Vibo

Ascolto. È questo l’approccio che il comitato per l’imprenditorialità femminile della Camera di Commercio di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia ha deciso di adottare sin dal suo insediamento avvenuto il 29 maggio scorso.

Ed è in questa ottica che l’organismo camerale ha inteso organizzare un ciclo di incontro che si svolgerà nella prossima settimana. Il 10 luglio appuntamento alle 10.30 nella sede di Crotone, l’11 luglio il comitato si sposterà nella sede camerale di Vibo Valentia e il 12 luglio si svolgerà l’incontro a Catanzaro, sempre negli stessi orari.

I colloqui sono rivolti alle imprenditrici e alle associazioni di categoria e sono stati articolati con appuntamenti diversificati sulle tre province di competenza della Camera di Commercio per favorire un confronto sulla base delle differenti peculiarità economiche e sociali dei tre territori.

L’obiettivo, come dichiarato, è quello di aprire una finestra di dialogo tra l’ente camerale e le imprenditrici, accogliere richieste, difficoltà e proposte da far confluire in un piano programmatico volto all’eliminazione dei principali ostacoli ma, soprattutto, alla costruzione di un progetto condiviso per favorire l’imprenditorialità femminile, incidere sull’occupazione e sulla competitività del sistema produttivo.