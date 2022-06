“Spazio alla natura”: il nuovo contest fotografico di Ecoross per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti

“Spazio alla natura” è il nuovo contest fotografico promosso da Ecoross per sensibilizzare sul fenomeno dell’abbandono dei rifiuti e, nel contempo, stimolare l’estro e l’occhio attento dei cittadini.

Partito lo scorso 5 giugno in occasione della Giornata mondiale dell’Ambiente, – comunica Ecoross in una nota – il concorso sarà aperto fino al prossimo 30 giugno 2022. Entro quella data sarà possibile inviare scatti realizzati nei luoghi deturpati da rifiuti abbandonati, immortalando come la natura riesca comunque a riprendersi i propri spazi. Ingombranti, vecchi elettrodomestici, pezzi di arredamento e tanto altro continuano purtroppo ad essere disseminati sul territorio andando ad inquinare scorci di natura altrimenti incontaminata. La forza della natura, tuttavia, alla fine la vince sempre riuscendo ad incastonare tutto.

La natura sa riprendersi i suoi spazi, ma noi sappiamo prenderci la responsabilità di aiutarla? Da questo interrogativo nasce l’idea del contest fotografico al termine del quale, dopo il 30 giugno, una giuria interna composta da un fotografo, un esperto d’arte e un esperto in comunicazione selezionerà 12 foto, valutandone la qualità, la parte artistica e la parte comunicativa.

I 12 scatti risultati vincitori andranno a comporre il calendario Ecoross 2023 e riceveranno in premio un buono Amazon del valore di 100 Euro più il cosiddetto “Pacco da giù” con i prodotti tipici del territorio, anche questo del valore di 100 Euro. E non finisce qui. Nel mese di luglio le 12 foto selezionate saranno pubblicate sulla pagina Facebook di Ecoross e messe a votazione: la foto che riceverà il maggior numero di like sarà premiata con un ulteriore buono Amazon del valore di 500 Euro.

Per partecipare al contest basterà inviare la foto, unitamente alla scheda di iscrizione, alla liberatoria e al consenso privacy, – precisa Ecoross – all’indirizzo mail contest@ecoross.it indicando nell’oggetto Partecipazione contest “Spazio alla natura”.

Molteplici sono gli scatti già pervenuti, da varie parti e regioni di Italia, a testimonianza di quanto l’abbandono indiscriminato di rifiuti sia diffuso e dilagante.

Sul portale aziendale, al link https://ecoross.it/contest-fotografico-spazio-alla-natura/ è possibile visionare il regolamento, scaricare il modulo di iscrizione e reperire tutte le informazioni utili”.