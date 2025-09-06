Cambio ai vertici della polizia di Paola: alla guida arriva Franco Cassano

Avvicendamenti ai vertici della Polizia. La dirigenza del commissariato della Polizia di Paola e’ stata assunta dal commissario capo della Polizia di Stato, Franco Cassano.

Cassano e’ laureato in Scienze Politiche all’Universita’ degli Studi della Calabria e in Giurisprudenza all’Universita’ E-Campus, ha ultimato con successo un master in Criminologia e un master in “Intelligence Investigation and Security” all’Universita’ la Sapienza di Roma. In Polizia dal 1987 ha espletato servizio al XII Reparto Mobile di Reggio Calabria e al Nucleo Anti Sequestri; trasferito alla Questura di Cosenza, ha prestato servizio dapprima presso la Digos e alla Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura di Cosenza, e successivamente presso la squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato di Polizia di Castrovillari, in qualita’ di responsabile. Promosso funzionario di Polizia ha ricoperto l’incarico di funzionario addetto alla Divisione Anticrimine e poi di vicedirigente all’Ufficio Prevenzione generale e Soccorso pubblico della Questura di Cosenza.

Il commissario capo della Polizia di Stato Elga Rossignuolo ha lasciato la guida del commissariato di Paolo per assumere l’incarico di funzionario addetto alla Divisione anticrimine della Questura. Il questore della provincia di Cosenza, Giuseppe Cannizzaro, augura a entrambi i funzionari un buon lavoro per i nuovi impegni, ringraziandoli per quanto fatto in questi anni al servizio del cittadino e della comunita’.