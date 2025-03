A Palazzo S. Giorgio la premiazione dell’atleta reggino Parisi convocato in Nazionale Calcio a5, Milia (FI): “Orgoglio per la città”

Si è svolta questa mattina presso la Sala dei Sindaci a Palazzo San Giorgio la cerimonia di premiazione dell’atleta Gianluca Parisi, primo reggino della storia convocato in Nazionale di Calcio a 5 per le sfide in vista delle qualificazioni per Euro2026.

La targa, consegnata dal capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale Federico Milia, che ha organizzato la cerimonia insieme al gruppo consiliare, sottolinea i meriti sportivi del giovane portiere reggino, riconoscendone la tradizione familiare e la grande passione per questo sport.

“Ho ritenuto doveroso dare questo riconoscimento a Gianluca Parisi perché rappresenta il volto migliore della città, dello sport. rendendoci orgogliosi di questo suo successo – dichiara Milia– la sua convocazione in nazionale è una convocazione per tutta Reggio e omaggiarlo nel Palazzo simbolo della città è un atto che ho sentito di fare dal profondo come amministratore e come reggino”.

Parisi, infatti, ha partecipato alla doppia sfida contro Malta, disputata il 6 marzo a Reggio Emilia e il 13 marzo a Malta valida per le qualificazioni ad Euro2026.

Presenti alla cerimonia di premiazione, numerosi rappresentanti del mondo sportivo, tra cui Filiberto Mallamaci presidente Futura calcio a 5, Fabrizio Cantarella giornalista calcio a 5 per la testata nazionale Calcio A5 Anteprima, Franco Ferrara già direttore Cataforio e l’opinionista sportivo Domenico De Marco.

Emozionato, il portiere reggino si sofferma sulla soddisfazione di ricevere un premio nella propria città: “Chi mi conosce bene sa quanto io abbia a cuore la mia città e quanto ci tenga a portarla in giro, con orgoglio, a livello nazionale e internazionale: basti pensare che gioco con la maglia del Cataforio calcio a5 sotto la maglia della nazionale – e aggiunge – il calcio a5 a Reggio Calabria ha vissuto anni d’oro, importanti e l’augurio che mi faccio principalmente è di coinvolgere sempre più persone a puntare su questo sport, uno sport che richiede tanta passione e che oggi è sempre più in crescita. Anzi, colgo l’occasione per invitare chi non ha mai visto una partita di calcio a5 a farlo al più presto, perché il divertimento, l’entusiasmo e l’adrenalina trasmessa durante il match è impareggiabile”.