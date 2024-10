A Giusy Versace il Premio Nazionale ‘San Gabriele per lo Sport’

Un altro importante riconoscimento si aggiunge alla collezione di Giusy Versace. Questa volta è il Centro Sportivo Italiano di Teramo a conferirle il premio ‘San Gabriele per lo Sport’ con la motivazione ‘Alla luce della perseveranza dimostrata e dell’esempio fornito nei confronti delle giovani generazioni e delle persone di ogni età’, nel corso della 16esima Convention CSI di San Gabriele a Isola del Gran Sasso (TE) che si è svolta venerdì 4 ottobre nella sala convegni Stauròs del Santuario ai piedi del Gran Sasso.

La consegna del premio, istituito da CSI e Padri Passionisti nel 2022, è avvenuta – si legge in un comunicato stampa – per mano del Presidente della giuria Angelo De Marcellis e nell’albo d’oro Giusy Versace succede a Stefano Baldini e Massimiliano Rosolino.

Intervistata dalla presentatrice Francesca Martinelli, l’intervento di Giusy si è focalizzato sul binomio fede e sport, sottolineando come la fede sia stata illuminante e abbia dato un vero senso al suo profondo dolore: ”Continuavo a chiedermi: perché è successo proprio a me, perché proprio io ho dovuto perdere le gambe, io che sono sempre stata una brava persona? E poi, all’improvviso ho sentito come una voce dirmi: gira la domanda, perché non a te? Cosa hai più degli altri? Da lì ho capito che era tempo di reagire, di lasciarmi alle spalle i rimpianti e iniziare una nuova vita e lo sport è stato fondamentale per la mia rinascita, insieme alla famiglia e agli affetti”.

La cerimonia di premiazione è stata l’apice di una giornata iniziata in mattinata presso il Liceo Artistico ‘Grue’ di Castelli, in un incontro svolto nell’ambito del Progetto ADSU PRO TER, nella quale Giusy si è raccontata con il suo solito trasporto e coinvolgimento emotivo davanti ad un’aula Magna gremita di studenti e alla presenza del sindaco di Castelli Rinaldo Seca.

Nel pomeriggio, Giusy ha anche visitato il borgo di Castelli e il laboratorio delle ceramiche di Antonio Di Francesco e, infine, il Santuario di San Gabriele dell’Addolorata, a Isola del Gran Sasso, dove si è imbattuta nella storia del santo, definito ‘Santo dei Giovani’.

”In Abruzzo ho vissuto diverse esperienze straordinarie – racconta Giusy Versace – è stato emozionante leggere e approfondire pagine del mio libro ‘Con la testa e con il cuore si va ovunque’ con gli studenti e i dirigenti del Liceo Artistico Grue di Castelli, che ringrazio per le due ore di attenzione non scontata. Ringrazio anche il sindaco Rinaldo Seca che mi ha guidato alla scoperta di questo Borgo ai piedi del Gran Sasso, deliziato il palato con prodotti tipici e mostrato l’eccellenza degli artigiani ceramisti, come il laboratorio di Antonio Di Francesco che ci ha dedicato un po’ del suo tempo facendoci fare un viaggio nella sua arte: dobbiamo lavorare tutti uniti per valorizzare il Made in Italy e queste eccellenze dei piccoli borghi italiani. Infine la visita al Santuario del Santo patrono d’Abruzzo, con la guida dei Padri Passionisti che mi hanno aiutato a conoscere meglio la storia di San Gabriele, il Santo dei giovani. Ringrazio di vero cuore gli amici del Csi Teramo non solo per il premio che mi hanno conferito, ma per l’affetto e l’accoglienza!”