Nuovo preparatore atletico per la SportSpecialist Volley Reggio Calabria

Sarà il professor Leonardo Zema il preparatore atletico della SportSpecialist Asd volley Reggio Calabria.

Laureato in Scienze delle attività motorie e sportive, inizialmente aveva scelto di percorrere la strada del calcio a 5. Ottenuto il patentino Uefa B, è diventato allenatore qualificato Uefa di Calcio a 5, conseguendo successivamente conseguire la qualifica di Match Analyst presso il Centro tecnico di Coverciano. Le esperienze sul campo lo hanno visto protagonista, in qualità di allenatore e match analyst prima, e nei ruoli di assistente e capo allenatore dopo, passando dalla Serie A2 alla Serie A maschile e nell’A2 femminile. Attualmente sta frequentando l’ultimo anno del Corso di Massofisioterapia: ha scelto di intraprendere il Corso federale per diventare preparatore atletico specializzato nel volley.