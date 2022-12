Reggina, due giocatori over in uscita: si fa avanti il Cesena

Il calciomercato invernale si aprirà ufficialmente il 2 gennaio, tutte le 20 squadre di Serie B sono a caccia di rinforzi per raggiungere i rispettivi obiettivi. Dopo uno splendido girone d’andata, la Reggina seconda in classifica proverà a rinforzarsi e lottare per la promozione diretta. Sarà importante anche lavorare in uscita, specie nello scremare la lista over.

Il Cesena allenato da Mimmo Toscano ha preso informazioni su Giuseppe Loiacono e Federico Ricci, sentendosi rispondere che entrambi i giocatori sono in uscita. La prima settimana di gennaio sarà utile per trovare la quadra economica. Di sicuro, alla riapertura delle liste, il difensore Eduard Dutu e la mezzapunta Vittorio Agostinelli rientreranno alla Fiorentina per fine prestito anticipato, con possibilità di essere dirottati altrove.

p.f.