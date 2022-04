Denis saluta il pubblico a modo suo, la Reggina decisamente no: 1-4 per il Como, El Tanque nella storia

di Paolo Ficara – Ancora quattro gol al passivo all’ultima in casa. Un anno fa era toccato al Frosinone passeggiare sulla Reggina al “Granillo”, adesso l’unica differenza nell’1-4 con il Como è l’acuto di un German Denis salutato forse per l’ultima volta dal pubblico amaranto. Manca ancora un turno al termine del campionato di Serie B, ma una Reggina ormai “stabile” nella parte sinistra di classifica viene asfaltata dai gol di Parigini, Blanco, Cerri e La Gumina davanti ai propri tifosi. Esordio da subentrati per i giovani Mario Paura, difensore, ed Emanuele Foti, esterno destro: l’ultimo prodotto del vivaio ad arrivare in prima squadra era stato Danilo Amato, nel 2017-18.

LE SCELTE – Difesa a quattro per Stellone, che regala il primo gettone di presenza a Damiano Franco piazzandolo terzino destro. A centrocampo c’è Ejjaki, per lui scatta il riscatto obbligatorio dalla Vis Pesaro e da parte sua la prestazione è convincente. Bellomo e Cortinovis si scambiano spesso la fascia di competenza, ma non arrivano molti palloni alla coppia Denis-Montalto. I lariani si dispongono anch’essi col 4-4-2: Gattuso sceglie Cerri e Gliozzi in attacco.

TROPPO… PARIGINI – Dopo un discreto avvio degli amaranto, viene fuori il Como con Turati costretto ai primi salvataggi importanti. Nulla può il giovane estremo difensore sulla ripartenza di Parigini, che lo scavalca con un tocco morbido al 20′ complice uno scivolone di Adjapong. Sugli sviluppi di un angolo, giunge il raddoppio ospite: Ejjaki non allontana il pallone e preferisce portarlo, Parigini glielo porta via e crossa per Blanco che piazza di prima al volo al 43′.

IL SALUTO DEL TANQUE – La maggior parte dello sparuto pubblico giunto al “Granillo” vuole salutare German Denis, che potrebbe essere giunto al termine della propria avventura come calciatore a Reggio Calabria. El Tanque si commiata a modo suo, spedendo in rete un cross di Adjapong bravo a sfondare a sinistra al 52′. È il marcatore più anziano nella storia della Serie B, con i suoi 40 anni e 7 mesi. Successivamente, prima su corner e poi in contropiede, rispettivamente al 61′ e all’83’ arriveranno le reti di Cerri e La Gumina per l’1-4 finale.

ORA IL FUTURO – Denis lascia il posto proprio ad uno dei due ragazzi del Sant’Agata, il classe 2004 Emanuele Foti. Prima del calcio d’inizio, El Tanque si è intrattenuto a lungo con il general manager Fabio De Lillo. Roberto Stellone, apparso abbastanza tranquillo in panchina data l’assenza di obiettivi, è tutt’altro che vicino al prolungamento contrattuale. Venerdì sera si chiude la regular season della Serie B con la Reggina sul cmapo di un Brescia lanciato in zona playoff, probabile che dal giorno dopo il massimo dirigente Luca Gallo tiri quel solco già nella sua testa da almeno un mese e mezzo.

REGGINA – COMO 1-4

Reti: 20′ Parigini, 43′ Blanco, 52′ Denis, 61′ Cerri, 83′ La Gumina

REGGINA (4-4-2): Turati; Franco (56′ Giraudo), Cionek (66′ Paura), Amione, Adjapong; Bellomo (56′ Rivas), Ejjaki, Crisetig, Cortinovis; Montalto (66′ Galabinov), Denis (76′ Foti). A disposizione: Micai, Loiacono, Bianchi, Carlucci, Folorunsho, Diop, Ménez. Allenatore: Stellone.

COMO (4-4-2): Gori; Iovine, Scaglia, Solini, Ioannou; Parigini (76′ Peli), Arrigoni, Bellemo, Blanco (76′ Nardi); Gliozzi (65′ La Gumina), Cerri (85′ Gabrielloni). A disposizione: Facchin, Zanotti, Bertoncini, Kabashi, Ciciretti, Varnier, Vignali, Bovolon. Allenatore: Gattuso.

Arbitro: Ivan Robilotta di Sala Consilina.

Spettatori: 3832. Ammoniti: Montalto, Cionek