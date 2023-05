17enne dispersa nel fiume Lao: trovato il caschetto protettivo

É stato trovato il suo caschetto protettivo ma di lei ancora nessuna traccia. Sono riprese all’alba le ricerche di Denise, la diciassettenne che risulta dispersa dopo essere finita nel fiume Lao, a Piano Lago, nel Cosentino, mentre faceva rafting con un gruppo di compagni.

Il caschetto della ragazza, secondo quanto si é appreso, é stato trovato in acqua ed é nell’area circostante che adesso sono concentrate le ricerche della giovane, condotte dai vigili del fuoco, dai carabinieri, dal Nucleo speleo fluviale e da gruppi di volontari. A Piano Lago, intanto, già da ieri, sono arrivati ​​i genitori di Denise. La ragazza risiede con la famiglia a Cinquefrondi, nel Reggino, e frequenta il liceo statale di Polistena. La giovane si trovava da alcuni giorni in provincia di Cosenza in gita scolastica.