Il duo Gioele Pes, violoncello – Simone Anelli, pianoforte in concerto all’Auditorium Santa Chiara di Tropea

Lunedì 18 settembre 2023 alle ore 21,30 avrà luogo presso l’Auditorium Santa Chiara di Tropea un concerto del duo composto dal violoncellista Gioele Pes e dal pianista Simone Anelli. La manifestazione, organizzata congiuntamente da AMA Calabria e l’Associazione Tropea Musica con il sostegno del Ministero della Cultura Direzione Generale Spettacolo e della Regione Calabria e dell’Assessorato Regionale al Turismo nell’ambito del programma Calabria Straordinaria 2023 vede impegnati due talentuosi artisti che si stanno sempre più affermando nel panorama internazionale del settore.

Gioele Pes, nato a Milano nel 1999, ha intrapreso gli studi di violoncello a 12 anni al Conservatorio di Milano, prima con Christian Bellisario e poi con Alberto Drufuca, con cui consegue il Triennio Accademico nell’ottobre 2019 con il massimo dei voti. Successivamente frequenta il Biennio Accademico al Conservatorio di Novara nella classe di Andrea Scacchi, terminando il percorso di studi nel novembre 2021 con il massimo dei voti. Dal 2021 frequenta l’Accademia di Imola con Enrico Bronzi, Luca Magariello e Julia Hagen. Dal gennaio 2019 è violoncellista del Trio Aves con cui vince il I premio al concorso “Città Piove di Sacco”. Con questa formazione frequenta i corsi di musica da camera con Luca Braga e Stefania Redaelli e, nel 2020, l’Accademia Perosi con il Trio di Parma e l’Accademia Stauffer con il Quartetto di Cremona. Dal giugno 2019 inizia la collaborazione con l’Associazione Culturale Musica con le Ali. Sempre nell’ambito della musica da camera partecipa a masterclass con Gloria Campaner, Eckart Runge, Matts Widlund e Sergei Bresler. Negli ultimi anni si è avvicinato alla musica antica frequentando corsi di violoncello barocco con Gaetano Nasillo e intraprendendo lo studio della viola da gamba con Nanneke Schaap. Nel biennio 2020/2021 è primo violoncello dell’Orchestra Giovanile Italiana.

Simone Anelli, dopo aver conseguito sotto la guida di Mario Borciani consegue la laurea triennale con il massimo dei voti e lode al Conservatorio G. Verdi di Milano, inizia lo studio della composizione con Sonia Bo. Si specializza al Conservatorio della Svizzera Italiana di Lugano con Anna Kravtchenko, conseguendo il Master of Arts in Music Performance con il massimo dei voti e lode. Attualmente frequenta l’Accademia Internazionale di Imola con Leonid Margarius. Ha frequentato il corso annuale dei membri del Trio di Parma presso l’Accademia Perosi di Biella e il corso dei membri del Quartetto di Cremona all’Accademia Stauffer. Si è esibito nella Sala Bianca di Palazzo Pitti a Firenze all’interno del festival dei Concerti d’Estate in collaborazione con l’Associazione Musica con le Ali, nel Salone degli Affreschi presso la Società Umanitaria di Milano, al Teatro alle Vigne di Lodi, all’interno del Festival 5 Giornate al Museo del Novecento di Milano, alla Kammermusiksaal della Beethovenhaus di Bonn, nella sede dell’Istituto Italiano di Cultura di Amburgo ed è risultato vincitore dell’edizione del 2022 del Concorso Dinu Lipatti di Roma.

Il programma che il duo eseguirà a Tropea comprende opere di Ludwig van Beethoven, Niccolò Paganini, Ottorino Respighi.