Il 4 giugno il Trio Cerra – Messinese – Gugliotta in concerto all’Auditorium Comunale di Filadelfia

Sabato 4 giugno avrà luogo alle ore 18,30 presso l’Auditorium Comunale di Filadelfia (VV), nell’ambito del Filagramma Music Festival 2022, promosso congiuntamente da A.M.A. Calabria e dall’Associazione Culturale Musicale Filagramma di Filadelfia con la colloborazione dell’Amministrazione Comunale di Filadelfia guidata dal Sindaco dott.ssa Anna Bartucca un concerto che vede protagonisti il vibrafonista Samuel Cerra, il pianista Ferruccio Messinese e il bassista Giuseppe Gugliotta.

Samuel Cerra, performer e Insegnante di Percussioni si è laureato col massimo dei voti e la lode al Conservatorio “Fausto Torrefranca” e al Berklee College of Music. Ha grande desiderio di trasmettere quanto appreso in questo suo percorso di studi abbastanza articolato e allo stesso tempo è desideroso di incrementare sia le conoscenze che le competenze attraverso la pratica di questa arte fine e nobile in tutte le sue forme. Attivo come didatta, conta diverse partecipazioni in qualità di performer in Italia, Francia, USA e America Latina.

Ferruccio Messinese, dopo aver conseguito titoli accademici in Pianoforte, Composizione, Strumentazione per Banda, Maestro Sostituto, Clavicembalo e Jazz, nonché il Diploma Accademico di II Livello in “Musica Scienza e Tecnologia del Suono”, Indirizzo Didattico – Specializzazione Pianoforte (Politecnico “Scientia et Ars” a firma congiunta con il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia), ha iniziato una brillante attività di direttore d’orchestra, di coro oltre a quella solistica e di componente di gruppi da camera. E’ stato, in numerosi eventi, pianista e direttore dell’AMA Jazz Combo di Lamezia Terme (Cz) con il quale ha proposto anche sue elaborazioni di brani del repertorio jazz ed è Direttore Musicale con l’Orchestra Sinfonica Giovanile della Calabria (di Musica Insieme – Gioia Tauro – Rc).

E’ docente di ruolo presso il Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valentia. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni: Edizioni Mizar (Riposto – CT), FENIARCO (San Vito al Tagliamento – PN), Edizioni Musica Insieme (Gioia Tauro – RC). In ambito musicale ha conseguito numerosi premi (Concorsi Nazionali ed Internazionali). E’ stato spesso nominato giurato nelle commissioni di importanti Concorsi Nazionali di Musica. Ha svolto mansioni di Commissario Esterno presso il Conservatorio di Musica di Vibo Valentia

Giuseppe Gugliotta, talentuoso musicista calabrese, fin dalla più tenera età dimostra una forte predisposizione allo studio della musica. Si iscrive al Conservatorio Statale di Musica “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia, diplomandosi nell’Anno Accademico 2018/2019 con il massimo dei voti in Contrabbasso sotto la guida del M. Michele Cosso. Appassionatosi al basso elettrico, sta completando i Suoi studi presso il Conservatorio di Vibo Valentia. Affianca all’attività d’interprete quella didattica nei Corsi base presso l’Associazione Culturale Musicale Filagramma di Filadelfia.

Durante il concerto i tre musicisti eseguiranno brani jazz ed originali.