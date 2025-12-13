“Ecuba. Il Sogno”: Katia Colica propone una riscrittura contemporanea della tragedia di Euripide. In scena Daniela D’Agostino

In un tempo in cui i conflitti armati lacerano ancora il presente e la memoria collettiva, raccontare di

“Ecuba” significa dar voce a chi resta inascoltato.

domenica 14 dicembre ore 19:00 allo Spazio Antigone / Osservatorio sulla ndrangheta di Reggio Calabria

(via Cava Aloi SNC, Croce Valanidi) in scena “Ecuba. Il Sogno”, lo spettacolo teatrale scritto da Katia Colica e

diretto da Basilio Musolino, con protagonista un’emozionante Daniela D’Agostino.

La produzione è Adexo Arti Creative ed è accompagnata dalle musiche originali di Antonio Aprile e dalla

voce speaker di Pasquale Zumbo.

Liberamente ispirata alla tragedia di Euripide, l’opera sposta il mito in una realtà concreta: Ecuba oggi è una

giovane donna arrivata da Kiev, sopravvissuta a una guerra contemporanea, che lavora in

Italia come badante. Il dramma personale si intreccia al dolore collettivo, ai traumi del corpo e della storia.

In un salotto anonimo, tra doveri quotidiani e musiche romantiche trasmesse da una radio, Ecuba affronta i

fantasmi che la guerra e l’esilio le hanno lasciato dentro. Sogna, ricorda e danza sulla voce di uno speaker

radiofonico.

Ingresso gratuito.