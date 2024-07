Rocco Hunt protagonista della Serata Italiana al Le Club di Locri

Le rime, i beat e alcuni dei tormentoni che hanno segnato le estati degli ultimi dieci anni. Il 30 luglio, Le Club di Locri ospiterà una speciale Serata Italiana con Rocco Hunt, uno degli artisti più amati della scena musicale italiana. Situato sul lungomare e recentemente rinnovato, il locale offre ora spazi ampliati e un ambiente moderno e accogliente, pensato per offrire ai visitatori un’esperienza unica e coinvolgente.

Rocco Hunt, all’anagrafe Rocco Pagliarulo, è uno dei rapper italiani più apprezzati degli ultimi anni. Conosciuto per il suo stile che unisce rap e sonorità pop, Rocco Hunt ha conquistato il pubblico con brani che affrontano tematiche sociali e personali, riuscendo a creare un legame speciale con i suoi fan. La sua carriera, iniziata nel 2010, è stata caratterizzata da una serie di successi che lo hanno portato a diventare uno degli artisti più seguiti della scena musicale italiana.

Le sue esibizioni dal vivo sono caratterizzate da una grande energia e da un’interazione coinvolgente con il pubblico, che rende ogni concerto un’esperienza unica. Nel corso degli anni, Rocco Hunt ha collaborato con numerosi artisti italiani e internazionali, portando la sua musica su palchi prestigiosi e festival importanti. La sua presenza alla Serata Italiana del Le Club è un evento da non perdere per tutti gli appassionati di musica, che avranno l’opportunità di assistere a una performance di altissimo livello in un contesto suggestivo e festoso.

La Serata Italiana con Rocco Hunt è uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo del Le Club, un’occasione unica per celebrare la musica italiana in un contesto esclusivo e raffinato. La stagione del Le Club, presentata nelle scorse settimane, prevede un ricco cartellone di eventi e dj set con i più importanti nomi della musica italiana e internazionale come Albertino, Prezioso, Sophie and the Giants, Marzinotto, Gemelli Diversi e Mr. Belt&Wezol, insieme a tanti artisti ancora da definire per una rassegna diventata ormai un appuntamento fisso nel panorama del clubbing estivo nazionale.

I biglietti per la serata del 30 luglio con Rocco Hunt al Le Club sono disponibili in prevendita sulla piattaforma TicketSms.