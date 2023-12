Tutto pronto per i due grandi eventi: il 29 e 30 dicembre Dj Comollo e Anna Tatangelo a Cinquefrondi

Manca ormai pochissimo per i due grandi eventi che coinvolgeranno il nostro territorio:

29 Dicembre la grande energia e professionalità di Dj Comollo, direttamente da Radio 105, farà infuocare la piazza regalando tantissimo divertimento e spensieratezza;

30 Dicembre arriva a Cinquefrondi Anna Tatangelo, grande artista a livello nazionale, amata dai più giovani e dalle famiglie.

Il montaggio del Piazzale è già iniziato per essere pronto ad accogliere le tantissime persone che arriveranno da tutta la Calabria. Grandissima attesa per le due serate che garantiranno inoltre economia per tutto il territorio.