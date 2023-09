“Proietti…amo Mandrakate”: in piazza Castello a Reggio Calabria lo spettacolo dedicato a Gigi Proietti fa il pieno di pubblico L’arte e il carisma del compianto Gigi Proietti rivissuti a Reggio Calabria con uno spettacolo teatrale dal titolo “Proietti…amo Mandrakate”. Il varietà si è’ tenuto a piazza Castello a cura del Laboratorio teatrale parrocchiale “G. Allegrino”, Parrocchia Sant’Aurelio Vescovo di Arghillà. I balli sono stati curati dal gruppo parrocchiale di Concessa. A complimentarsi con gli organizzatori il Consigliere Comunale Mario Cardia presente all’iniziativa che ha affermato: “grazie a chi ha reso possibile tutto questo , alla Comunità Parrocchiale di Arghilla’ per le inmumerevoli iniziative con finalità’ sociali , all’amico Fabio Firriolo, a tutti i protagonisti di questo innovativo e splendido evento. Valorizzare le eccellenze non deve avere colore politico ma dev’essere un dovere per chi è stato eletto a rappresentare la nostra città'”, conclude il Consigliere Mario Cardia.