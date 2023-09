Palmi: il teatro “Manfroce” pronto ad accogliere i colori, l’allegria e il ritmo del Mariachi Sol Mexicano

Dopo l’energia travolgente della Tango Rouge Company accompagnata dalla Tango Spleen Orquestra, il teatro Manfroce di Palmi continua a celebrare i beni immateriali dell’Unesco, nel decennale del prestigioso riconoscimento attribuito alla Varia. Adesso protagonisti saranno i Mariachi. Seguirà il Flamenco per completare l’omaggio alle musiche e alle danze, rappresentative rispettivamente di Argentina e Uruguay, Messico e Spagna, inserite nell’elenco dei beni immateriali patrimonio dell’Umanità.

In programma sabato 16 settembre alle ore 21:15, il concerto del Mariachi Sol Mexicano. Lo spettacolo rientra nella rassegna Synergia 48, promossa dall’associazione culturale Nicola Antonio Manfroce di Palmi, presieduta da Antonio Gargano, e finanziata nell’ambito dell’avviso pubblico Eventi Culturali 2022 della Regione Calabria.



Gino Canini (tromba), Pedro Josè Requena (Guitarron e voce), Alberto Josè Rivas Aguirre (vihuela), Mario Raul Caceres (chitarrina), Mayda Idolidia Gonzales (tromba), Dharma Kala Lopez Moreno (violino), ecco i componenti del gruppo Mariachi Sol Mexicano. Come di consueto avviene in Messico, dove allietano ogni evento della vita, battesimi, matrimoni e serenate, i Mariachi porteranno anche a Palmi colore e allegria con la loro musica e con il tipico vestito da charro, con sombrero e sarape, una sorta di poncho variopinto indossato su una spalla.

Il Mariachi Sol Mexicano è nato nel 1995 a Roma, su impulso di alcuni musicisti italiani e latinoamericani provenienti da esperienze musicali diverse. L’idea di fondo era quella di diffondere la musica e la cultura messicane in Italia e all’estero. Nel tempo, rinnovandosi anche nei componenti, il gruppo

ha affinato anche altri stili latini, come quello cubano, venezuelano, colombiano, peruviano, argentino e brasiliano.

Ha all’attivo numerose partecipazioni a eventi in Italia e all’estero, a trasmissioni, fiction e festival di musica etnica come Latinoamericando di Milano, Carnevale dei mondi di Firenze, il Trento Film Festival. Degne di nota le esibizioni nelle Ambasciate e in Vaticano alla presenza del Papa e le animazioni nelle mostre del pittore colombiano Fernando Botero (Palazzo Reale di Milano), del pittore messicano Diego Rivera (Galleria d’Arte di Atene) e delle nozze a Venezia dell’attrice messicana Salma Hayek, interprete di Frida Kahlo.