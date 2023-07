Il laboratorio teatrale condotto dal direttore artistico del Nuovo Teatro Sanità dà il via ai progetti di Scena Nuda nell’ambito di Reggio Fest

La scena è quella di un piccolo paesino in un’imprecisata zona del sud Italia, d’estate. Protagonisti un gruppo di ragazzi, giovani senza famiglia, riuniti in un rudere sul mare. Li chiamano “purpacci”, “appellativo che gli deriva da quello stile di vita marginalizzato, trascorso ai bordi del paese, che li vede trascorrere le giornate in spiaggia, coi piedi a mollo nell’acqua e tenendo sempre i pantaloni arrotolati, a mostrare, appunto, i polpacci. Purpacci esprime però anche un senso profondamente negativo. Il purpo è il polipo, l’animale d’acqua, brutto per antonomasia: è il modo che il paese usa per isolare questi esseri diversi, per dirne male. Per tagliarli fuori”. Finchè un evento risveglia i ragazzi dal loro silenzio: un divieto di balneazione di cui nessuno conosce motivo e durata. “Cosa ne sarà dei ragazzi, ora che anche l’ultimo spazio possibile gli è stato sottratto? Ora che il margine si è ulteriormente ristretto? Che spazio avranno, da oggi, i diversi?”.

Da qui si dipanerà il percorso del laboratorio: “Lavoro sulla drammaturgia di scena e dell’attore – afferma Gelardi – Quindi vorrei avere con me dei giovani attori che abbiano la fantasia, l’immaginazione, la capacità di trasformare le varie emozioni in racconto drammaturgico. Dunque, no all’improvvisazione per l’improvvisazione, ma proprio la possibilità di arrivare alla stesura delle proprie parole e a dargli una forma drammaturgica”. “Un’altra cosa che mi interessa molto – spiega ancora l’autore e regista – è il lavoro sulle emozioni, soprattutto dell’infanzia, della giovinezza; il nostro progetto si basa proprio su quello, sui ricordi, sui pensieri di ragazzini che si trovano a convivere insieme. L’altro punto è quello della lingua: ci tengo molto che venga usato il dialetto, mi piace scoprire un dialetto che non conosco, come quello calabrese, restituire i suoni di questa lingua”. Lo scopo, conclude Gelardi, “è quello di arrivare ad una drammaturgia che sia una storia completa da raccontare, attraverso l’ausilio di una giovane autrice, che segue tutto e che poi trasforma, quando ce n’è bisogno, le parole degli attori in testo teatrale”.