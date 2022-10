La Locanda di “Spine” in tournée con tappe a Pisa, Lucca, Treviso e Reggio Emilia

Una nuova produzione MANA CHUMA TEATRO, “Spine”, prende la strada da Reggio Calabria e va in tournée con tappe a Pisa, Lucca, Treviso e Reggio Emilia.

Un testo di Salvatore Arena e Massimo Barilla, sul palco tre formidabili attori, Stefania De Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò, che si incontrano in una locanda. Tre solitudini, le loro, mischiate alla pena. Personaggi che sembrano fantasmi: si muovono come le foglie degli alberi di notte. Un racconto a più voci, intessuto di urla gridate sottovoce. Magdalena (Stefania De Cola) e Lucio (Lorenzo Praticò), come pietre incastrate nella locanda che gli appartiene, e con loro il Becchino (Mariano Nieddu), incarnano questo triangolo che assume di volta in volta forme diverse, con distanze che si avvicinano e si allontanano, ma con vertici che non potranno mai toccarsi.

Questo il tour di “SPINE”:

PISA

31 Ottobre (ore 21) @ Arsenale Sammartino, Vicolo Scaramucci 2

https://www.facebook.com/events/677006467000635?

2 Novembre (ore 20) @ Caracol, Via Carlo Cattaneo 64

https://www.facebook.com/events/1240605046795385

Spettacoli ospitati da Teatro Nuovo, nella rassegna “Teatro Necessario”

Porcari (LUCCA)

3 novembre (ore 21) @ SPAM!, Via Don Giovanni Minzoni 34

https://www.facebook.com/events/423322893307975

Prenotazioni: +39 3483213503

Lancenigo di Villorba (TREVISO)

5 novembre (ore 19:30) @ Teatro del Pane, Via Fontane 91

https://www.facebook.com/events/1106256093596964

Prenotazioni: prenotazioni@teatrodelpane.it +39 380 384 2008

REGGIO EMILIA

6 novembre (ore 20) @ Caffè Letterario Binario49, Via Turri 49

Prenotazioni: info@b49.it +39 347 588 9449

SPINE

Testo e regia: Salvatore Arena e Massimo Barilla

Con Stefania de Cola, Mariano Nieddu e Lorenzo Praticò

Musiche originali: Luigi Polimeni

Scenografia: Aldo Zucco