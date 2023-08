A Cariati esperienze e musica di qualità: questa sera i Delirum Amoris, giovedì i Ricchi e Poveri, martedì 22 i Nomadi

Ferragosto tra borgo storico marinaro e cittadella fortificata, sarà un brulicare di eventi. Si parte stasera lunedì 14 agosto dal cuore delle otto torri sullo jonio con le performance degli Ensemble Delirium Amoris, gruppo bolognese che con la sua musica da camera, premiata in tutto il mondo e prodotta dai classici strumenti a corda, riproporrà l’opera Ascesa di una Star. Si tratta della prima parte di un progetto musicale dedicato ad Antonio Montagnana, celebre basso veneziano del Diciottesimo secolo, nato con la collaborazione del maestro Masashi Tomosugi. Si esibiranno dalle ore 22 in piazzetta Marconi.

FESTA DI SAN ROCCO – Cresce l’attesa per uno degli eventi identitari più popolari della stagione estiva. Il prossimo giovedì 17 agosto, dopo la tradizionale processione dei pescherecci sulla quale sarà portato in mare il simulacro monaco taumaturgo francese, sul lungomare Cristoforo Colombo si terrà il concerto dei Ricchi e Poveri. Una carrellata di grandi successi, dagli anni ’60 ai ’90, portati alla ribalta dalla storica band genovese pronti a far ballare tutte le generazioni.

I NOMADI IN CONCERTO – La stagione dei concerti, di cui Cariati come è noto è stata pioniera negli anni ’80, si chiuderà martedì 22 agosto, nell’area del Porto, con l’attesissima esibizione de I Nomadi. Attese presenze da ogni angolo della Calabria pronte a cantare e ballare sulle note dei grandi classici del gruppo musicale che da 60 anni segnano il passo nella musica autorale italiana. Sono il complesso musicale più longevo del Paese, il secondo più longevo al mondo dopo i Rolling Stones e per questo, lo scorso 20 luglio hanno ricevuto la targa celebrativa alla carriera dalle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Intanto si è conclusa ieri (domenica 13 agosto) all’insegna del successo di critica e presenze la prima edizione del PoeMare Festival, una tre giorni dedicata alla poesia, alla musica, all’arte e alla cultura; un format di valore, pronto a replicare anche il prossimo anno, nelle stesse date d’agosto, per una seconda edizione ancora più entusiasmante.

Altra manifestazione che ha regalato emozioni e suggestioni è stata Note d’Alba, lo scorso 11 agosto. Il sunrise sullo Jonio ha ispirato le note del concerto di pianoforte in riva al mare eseguito dal maestro Leo Caligiuri che alle 5.30 del mattino ha risvegliato la comunità cariatese con le sue dolci note.