Willy Williams all’Eurospin Colors Festival Calabria  

Ritorna per la sua quinta edizione, il 16 agosto, l’Eurospin Colors Festival Calabria l’energico festival pronto a colorare con musica ed eventi l’estate di Corigliano Rossano, scegliendo artisti di qualità e di calibro internazionale.

La location scelta sarà come sempre zona Palmeto, sul lungomare di Schiavonea, già pronta ad accogliere l’artista che quest’anno sarà protagonista dell’evento estivo. Start ore 19, con il lancio dei colori e tanta musica. A seguire la line up dell’evento prevede l’esibizione dell’artista di fama internazionale, Willy Williams.

Williams dj, produttore discografico e cantante francese, sarà l’atteso ospite della serata che farà scatenare la platea con ritmi frenetici e i suoi inconfondibili remix ballati in tutto il mondo, grazie ai quali ha conquistato numerosi dischi di platino e d’oro, affermandosi come uno dei migliori artisti francesi della scena musicale. Dopo i suoi concerti di successo in giro per l’Europa, tra Gran Bretagna, Belgio, Francia e Croazia, il seguito artista vola fino in Italia per le varie tappe del suo tour 2023, toccando, tra quelle del Sud, anche Schiavonea. Come non citare la sua “Ego”, o “Mi gente”, brano realizzato in collaborazione con J Balvin, che ha rappresentato il punto di svolta della carriera del cantante, che ha raggiunto il traguardo del miliardo di stream su Spotify.

L’evento, atteso da tutta la città e che attirerà come ogni edizione un pubblico trasversale e proveniente anche da fuori regione, vedrà come main partner Eurospin.

Organizzato dall’Associazione S&P Sociale, grazie all’impagabile lavoro del suo presidente, Umberto Cosenza, le associazioni KClub of Corigliano Schools bis e Kclub Sybar- con il patrocinio del comune di Corigliano-Rossano – l’evento è nato nel 2017 ispirato dalla Festa dei Popoli che si svolge ogni anno all’Università della Calabria, ponendo al centro l’interculturalità e la lotta alle diversità.