Cosenza, l’11 luglio arrivano i Coma Cose

I Coma Cose danno il via al loro “Un Meraviglioso Modo di Incontrarsi Summer TOUR”, una serie di date che li porta a calcare i palchi dei principali club di tutta Italia, con 2 date speciali a Londra e Parigi. Quest’estate farà tappa a Cosenza l’11 luglio prossimo, all’interno del #RESTARTLIVEFEST e del BE-Alternative Festival.

Annunciato, dunque, il secondo grande concerto che animerà il cartellone 2023 della Rendano Arena. Le prevendite saranno sui circuiti su: Ticketone, Diyticket e Ticketmaster.

I Coma_Cose sono California e Fausto Lama. Un duo nato nel 2016, coppia nella vita e nella musica, che mischia vissuto e gusto sonoro urbano a una poetica cantautorale. Tra Febbraio e Giugno del 2017 i Coma_Cose pubblicano i primi quattro brani con relativi video e nell’autunno dello stesso anno lanciano con Asian Fake “Inverno Ticinese”, il loro primo EP-manifesto: il risultato di pubblico e critica è esplosivo. In soli 12 mesi i Coma_Cose allargano il proprio pubblico, cominciano a passare in radio e chiudono il 2018 con un centinaio di concerti all’attivo.

Nel 2021 partecipano alla settantunesima edizione del Festival di Sanremo incantando con il brano Fiamme negli occhi, che diventa disco d’oro in sole tre settimane (ad oggi doppio disco di platino). Il 4 novembre 2022 esce “Un meraviglioso modo di salvarsi”, il loro nuovo album, anticipato dal singolo “Chiamami”. un disco intenso e intimo in cui il duo riflette su come vivere i rapporti, soprattutto quelli di coppia, in una società egocentrica che dà difficilmente modo di relazionarsi con le differenze dell’altro. Partecipano in gara alla 73ma edizione del Festival di Sanremo con il brano “L’Addio”, che vince il “Premio Bardotti” per il miglior testo e ottiene la certificazione di disco d’oro.