Morano: per la stagione “Muranum… Prosa e Note” c’è la comicità di Giovanni Cacioppo

E’ il momento dei big per la stagione teatrale Muranum… Prosa e Note di Morano Calabro. Ad aprire la carrellata di grandi nomi del teatro comico è Giovanni Cacioppo, noto cabarettista tv che vanta partecipazioni a programmi di successo come Zelig e Colorado Cafè.

L’imperdibile appuntamento, presso il teatro “Massimo Troisi”, è per domenica 15 gennaio alle ore 18.30 con la comicità dell’artista siciliano tra i più conosciuti di Mai dire, Maurizio Costanzo Show e Che tempo che fa.

I classici del teatro napoletano, portati in scena dai padroni di casa – la compagnia Allegra Ribalta – si fermano per lasciare spazio ai big della risata, offrendo così al pubblico del “Troisi” un’offerta culturale ampia e tutta da godere grazie all’organizzazione curata, ormai da 30 anni, dall’omonima associazione culturale.

“Sono già trent’anni dall’inizio della nostra avventura a teatro – afferma il presidente Massimo Celiberto – ogni anno portiamo in scena il meglio del teatro partenopeo grazie all’intenso lavoro condotto dalla compagnia ma intercettiamo anche i migliori artisti del panorama televisivo (e non solo) da far salire sul palco del nostro teatro”.

Saranno tanti altri i grandi attori che si succederanno nel corso della stagione 2022-2023: vale la pena, quindi, non perdere nessuno degli appuntamenti in cartellone, tra cui le commedie interpretate proprio dall’Allegra Ribalta che chiuderanno la stagione.