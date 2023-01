Cosenza, domani il debutto dell’Associazione Flautisti Calabresi

La nascente Associazione Flautisti Calabresi si presenta alla comunità culturale e alla società del territorio calabrese, in un evento che fonde il concetto di salotto culturale con quello di concerto, perché non può che essere la musica il centro di gravità dell’azione costruttiva del nuovo ente del terzo settore.

In un sodalizio che vedrà fondersi e alternarsi, musica e parole, riflessioni e note musicali e che avrà luogo 14 gennaio, alle 15.30, in uno fra i luoghi importanti della musica di Cosenza, l’Auditorium Casa della Musica del Conservatorio “Stanislao Giacomantonio”, sito in piazza Giovanni Amendola, l’Associazione Flautisti Calabresi e illustri ospiti del mondo della cultura e della musica, delle istituzioni, del Terzo settore, dialogheranno per trovare insieme le risposte ad alcune importanti domande:

Qual è il futuro della musica e in particolare modo del Flauto in Calabria?

Quale contribuito possono proporre e qual è la funzione delle Associazioni musicali e culturali del territorio? Quali sono gli obiettivi futuri a breve, medio e lungo periodo che l’Associazione e il mondo delle istituzioni possono, devono e vogliono porsi?

Il dibattito, dal titolo “Il flauto in Calabria: promozione, organizzazione culturale, arte e musica. La funzione delle Associazioni musicali e culturali del territorio. Obiettivi futuri” apre dunque la strada ad una serie di iniziative che l’Associazione Flautisti Calabresi ha scelto di portare avanti, per promuovere la crescita della cultura della musica e per dare la possibilità a tanti giovani appassionati dello strumento, il Flauto traverso, di avere ulteriori e importanti assi cardinali attraverso i quali tracciare la rotta della propria creatività.

Lavorare per diffondere la cultura della musica e la musica nella cultura tutta, è il fine che si pone l’Associazione, che ha eletto nell’ambito dell’Assemblea costitutiva il Maestro Francesco Guido quale presidente e portavoce di questo importante progetto.

Dallo Ionio al Tirreno, dalle provincie di Cosenza, di Vibo Valentia, di Reggio Calabria, con il Conservatorio e l’Accademia Flautistica tra i membri fondatori, nonché dalla provincia di