Cosenza: il 22 ottobre concerto di Christoph von Weitzel, baritono e Ulrich Pakusch, pianoforte

XXIII Edizione Stagione Concertistica Internazionale

“AUTUNNO MUSICALE”

Museo dei Brettii e degli Enotri – Cosenza

sabato 22 OTTOBRE 2022 – ore 18.00

Di scena al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza alle ore 18.00

Christoph von Weitzel, baritono e Ulrich Pakusch, pianoforte

nel programma

Schläft ein Lied in allen Dingen

Il baritono Christoph von Weitzel ha studiato canto con Barry Mora alla Frankurt Opera e il Prof. John Lester (USA).

Ha cantato produzioni operistiche e recital Lied in Austria, Inghilterra, Danimarca, Italia, Polonia, Repubblica Ceca, Spagna, Nuova Zelanda e Sud Africa, solo per citarne alcuni.

Il repertorio concertistico di Christoph von Weitzel abbraccia la musica europea di quattro secoli, a cominciare dalle opere del Rinascimento e passando per gli Oratori di Bach e le opere del periodo classico e romantico fino ai compositori contemporanei. Ha cantato parti e Lieder nelle prime mondiali delle opere di compositori contemporanei come. Gerhard Schedl, FE Spannheimer e Hartmut Schmidt. Ciò sottolinea chiaramente la sua versatilità artistica.

Ulrich Pakusch ha studiato Direzione d’orchestra, pianoforte e organo presso i College of Music di Saarbrücken e Francoforte sul Meno. Dopo incarichi nei teatri di Regensburg, Kaiserslautern e Karlsruhe, Ulrich Pakusch è stato direttore degli studi e direttore d’orchestra al Mainfranken Theater di Würzburg dal 2004 al 2011. Oltre al repertorio classico-romantico principale, ha diretto numerosi opere e composizioni in anteprima di Magret Wolf, Michael Obst, Manfred Trojahn e Gerhard Stäbler. Oltre alle sue attività universitarie, Ulrich Pakusch ha diretto l’Orchestra Sinfonica di Berlino in occasione di una produzione lirica all’Israel Festival di Gerusalemme.

Oltre ai suoi doveri di direzione, è un appassionato accompagnatore di Lied. In questo campo, Ulrich Pakusch è apparso come ospite con il baritono Christoph von Weitzel al Gasteig di Monaco, all’Alte Oper di Francoforte e alla Schubertiade of the North a Roskilde, tra gli altri.

Come organista, concerti come ospiti lo hanno portato agli organi della Filarmonica di Berlino e del Konzerthaus am Gendarmenmarkt, nella Basilica di San Pietro a Roma, Calgary, Auckland, Nazareth, Betlemme e Gerusalemme.