Borgia Summer Vibes: l’Orchestra Sinfonica Brutia incanta Villa Pertini. Grande attesa per lo spettacolo di domani con l’effervescenza dei Gemelli di Guidonia

Un trionfo di musica, energia e partecipazione in villa Pertini, dove ieri sera l’Orchestra Sinfonica Brutia, diretta dal maestro Francesco Perri, ha letteralmente conquistato il pubblico con un concerto travolgente dedicato alla musica italiana e internazionale degli anni ’70 e ’80.

Lo spettacolo, pensato come una trasmissione radiofonica dal vivo, ha offerto un’esperienza unica: non solo grande musica, ma anche spettacolo e interazione, con gli orchestrali che sono scesi tra il pubblico per ballare insieme agli spettatori in un clima di festa e coinvolgimento collettivo.

<<È stata una serata straordinaria – ha dichiarato la sindaca Elisabeth Sacco – La musica è diventata linguaggio comune, capace di unire generazioni diverse in un’unica, grande emozione. Il “Borgia Summer Vibes” continua a essere un simbolo di comunità e cultura viva>>.

<<Una formula vincente e innovativa – ha aggiunto l’assessora alla Cultura Virginia Amato – Villa Pertini si è trasformata in un luogo di gioia e condivisione. L’Orchestra Sinfonica Brutia ha dimostrato come si possa fare cultura di qualità con uno spirito popolare e accessibile».

Stasera, 3 agosto, è in programma il secondo e ultimo appuntamento con l’Orchestra Sinfonica Brutia: un raffinato Galà Lirico, che porterà sul palco le più celebri arie dell’opera, interpretate da voci di grande prestigio, il soprano Elena Memoli, il tenore Fabio Serani e il baritono Luca Bruno, dirette dal maestro Giuseppe Ler.

Intanto per domani sera 4 agosto, che cresce l’attesa del pubblico: arrivano a villa Pertini i Gemelli di Guidonia, protagonisti di uno degli spettacoli più attesi del cartellone estivo. Conosciuti e apprezzati in tutta Italia per la loro versatilità, il talento vocale e la comicità intelligente, i tre fratelli porteranno sul palco un mix irresistibile di imitazioni musicali, armonizzazioni sorprendenti e intrattenimento brillante.

Uno show travolgente, tra musica e ironia, adatto a tutte le età, che promette di chiudere in bellezza questo travolgente trittico di serate.

Gli spettacoli inizieranno come sempre alle ore 21.45. In occasione degli eventi Palazzo Mazza sarà aperto ai visitatori dalle 18 alle 21.