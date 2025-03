Il Trio Asteria protagonista nel secondo appuntamento dell’A.Gi.Mus. Catanzaro

La grande musica dal vivo continua a risuonare nella sala concerti del Comune di Catanzaro con il secondo appuntamento della stagione concertistica 2025 della sezione A.Gi.Mus. L’evento, in programma il 21 marzo alle ore 18:30, vedrà protagonista il Trio Asteria, composto da Giorgia Lento (violoncello), Sefora Feroleto (violino) e Teresa Spatola (pianoforte). La serata, introdotta dal giornalista Arcangelo Pugliese, sarà arricchita dalla presenza dell’opera “Vero più del vero” di Annarita Chiappini, creando un interessante dialogo tra musica e arti visive.

Alcune curiosità sugli artisti

Giorgia Lento si forma musicalmente studiando pianoforte e canto, per poi dedicarsi al violoncello presso il Liceo Musicale Tommaso Campanella di Lamezia Terme. Partecipa a concorsi internazionali e si esibisce in diverse formazioni orchestrali e da camera, affrontando repertori jazzistici e classici. Frequenta master e corsi avanzati, diplomandosi nel 2023 in violoncello con il M° Enrico Graziani e proseguendo gli studi accademici di secondo livello con il M° Fabio Fausone. Collabora con diverse orchestre calabresi ed è membro stabile dell’Orchestra Brutia dal 2022. Nel 2023 segue un master in musica da camera con il M° A. Miodini e insegna violoncello al Liceo Musicale di Lamezia Terme.

Sefora Feroleto inizia lo studio del violino a sette anni con il M° Angelina Perrotta. Completa il percorso accademico di I livello al Conservatorio di Cosenza con il M° Luigi De Filippi, partecipando a concorsi nazionali e vincendo diversi premi. Si specializza in musica da camera e prende parte a masterclass con il M° Alberto Miodini e il M° Kyoko Yonemoto. Si esibisce in varie formazioni cameristiche e sinfoniche, collaborando con l’Orchestra del Conservatorio. Attualmente frequenta il biennio di violino con il M° Alberto Maria Ruta e il biennio di musica da camera con il M° Giulio Ferretti. È membro stabile dell’Orchestra Sinfonica Brutia e partecipa attivamente alle stagioni liriche e sinfoniche del Teatro Rendano di Cosenza.

Teresa Spatola (Trebisacce) inizia lo studio del pianoforte presso l’Accademia Musicale “Gustav Mahler”, dove oggi insegna. Laureata con lode al Conservatorio di Cosenza, prosegue il biennio di musica da camera. Si esibisce come solista in importanti stagioni concertistiche e in duo con il violinista Petr Kasianov. Vince numerosi concorsi nel 2023, tra cui il Concorso Internazionale di Baronissi e il “Great Music Events” di Cosenza. Ha seguito masterclass con prestigiosi pianisti e nel 2024 sospende l’attività didattica al Liceo Musicale di Cosenza per dedicarsi a un dottorato di ricerca triennale presso il Conservatorio di Cosenza.