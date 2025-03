AMA Calabria, a Catanzaro e Lamezia Terme il “Pirandello Pulp” di Massimo Dapporto e Fabio Troiano

Il teatro pirandelliano come non lo avete mai visto. Con l’originalissimo “Pirandello Pulp” venerdì 28 marzo al Teatro Comunale di Catanzaro e sabato 29 marzo al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, alle ore 21, nell’ambito della stagione teatrale di AMA Calabria, potremo assistere a uno spettacolo unico nel suo genere, arricchito da interpreti di riconosciuto talento come Massimo Dapporto e Fabio Troiano. L’occasione si presenterà con un doppio appuntamento con l’originalissimo “Pirandello Pulp”.

“Il giuoco delle parti” è lo spettacolo che devono mettere in scena i protagonisti di “Pirandello Pulp”, ma la regia di Gioele Dix inserisce una serie di dettagli inaspettati e totalmente innovativi, che faranno conoscere la rappresentazione pirandelliana da un punto di vista nuovo ed insolito. La commedia di uno degli scrittori più ammirati e conosciuti del Novecento va oltre i limiti della classicità, a tratti diviene sensazionalistica, come suggerisce la parola “pulp” nel titolo dell’intera opera di Edoardo Erba.

La storia “pulp” si apre con i protagonisti che sono nel pieno delle prove teatrali de “Il giuoco delle parti”. La sarcastica casualità del destino, che spesso caratterizza le opere di Pirandello, crea situazioni inaspettate anche in questo spettacolo moderno. La troupe sul palcoscenico è in attesa di un nuovo tecnico per il montaggio delle luci, ma il regista Maurizio (Massimo Dapporto) rimane interdetto quando vede arrivare Carmine (Fabio Troiano), un ragazzo che soffre di vertigini e che non sa nulla dell’opera.

I personaggi principali cammineranno in equilibrio tra teatro del Novecento e teatro contemporaneo. I due attori riusciranno a creare un rapporto dinamico tra gli uomini che interpretano e che non potrebbero essere più diversi l’uno dall’altro. Le rispettive differenze creeranno diverse situazioni in cui si ribalteranno i ruoli, portando ad un finale del tutto inaspettato. “Pirandello Pulp” è una commedia irresistibile, surreale, intelligente che smonta Pirandello pezzo dopo pezzo, in cui Massimo Dapporto e Fabio Troiano divertono e sgretolano, trasformando un grande classico pirandelliano in un gioco senza regole.

Nato con la recitazione che scorre nelle vene sin da quando era un bambino, Massimo Dapporto arricchisce la sua già invidiabile carriera con questa interpretazione magistrale per “Pirandello Pulp”. Vincitore di due David di Donatello, l’indimenticabile interprete di “Amico mio”, “Un marziano di nome Ennio” e “Giovanni Falcone – L’uomo che sfidò Cosa Nostra”, impiega la sua esperienza per dar vita a un personaggio che non si rende conto di avere tutti i connotati giusti per essere definito un classico pirandelliano.

Attore capace di coinvolgere spettatori di ogni età, Fabio Troiano ha trovato il suo habitat naturale nel teatro. Con un’esperienza che va dal cinema, alla conduzione televisiva, vederlo recitare sul palcoscenico crea sempre un grande coinvolgimento. Amato dai più piccoli per aver preso parte a “La Melevisione”, e apprezzato dal pubblico adulto per “Tre sorelle”, “Santa Maradona” e “Cado dalle nubi”, Troiano aggiunge quel pizzico di imprevedibilità a “Pirandello Pulp”.

Lo spettacolo firmato dalla regia di Gioele Dix riuscirà a scuotere i precari equilibri costruiti dai personaggi. Le classiche caratteristiche che hanno reso tanto amato il teatro pirandelliano, si fondono con la contemporaneità di “Pirandello Pulp”, dando vita ad una rappresentazione da seguire fino alla fine, per giungere ad un finale fuori dagli schemi.

I biglietti per “Pirandello Pulp” potranno essere acquistati rispettivamente presso la biglietteria del Teatro Comunale di Catanzaro e presso la biglietteria del Teatro Grandinetti di Lamezia Terme, oppure s’invita a consultare il sito www.amaeventi.org , per l’acquisto on line. Per ulteriori informazioni ci si potrà rivolgere alla segreteria al numero telefonico 0961.741241 e 389.0670191, oppure 0968.24580 e 334.2293957 o contattandoci alla mail info@amacalabria.org .

L’evento, è sostenuto dall’Assessorato alla Cultura della Regione Calabria – Settore Teatro.