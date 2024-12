Un magico “Canto di Natale” al Teatro Comunale di Catanzaro: sabato 28 dicembre alle 18 la favola musicale per tutta la famiglia

Sabato 28 dicembre alle 18, il Teatro Comunale di Catanzaro, nel centro del centro storico, ospiterà uno spettacolo che promette di incantare grandi e piccini: “Canto di Natale”, un’affascinante favola musicale ispirata alla celebre novella A Christmas Carol di Charles Dickens.

Questo evento fa parte della stagione teatrale Teatro Kids, un’iniziativa che ha già conquistato il pubblico con le sue produzioni che abbinano magia, musica e momenti di pura emozione. Dopo il successo delle precedenti performance, la proposta continua con una nuova, straordinaria edizione, questa volta ispirata alla storia senza tempo di Ebenezer Scrooge e dei suoi incontri con gli spiriti del Natale.

La stagione di Teatro Kids si affianca con successo alla già consolidata Domenica d’Incanto, dedicata alla prosa, ma con un focus speciale per le famiglie. Teatro Kids si è rivelata un’esperienza entusiasta, un vero e proprio “esperimento folle e bellissimo”, che ha avuto un riscontro positivo e che si è trasformato in un appuntamento annuale imperdibile. Vedere il teatro invaso dalle famiglie, proprio in un periodo storico così particolare, è stato un segnale forte di come il teatro continui ad avere un ruolo vitale nella comunità, un’opportunità di incontro e di crescita culturale per tutte le generazioni.

Il teatro diventa un luogo di “ritrovo” speciale, grazie anche all’entusiasmo delle famiglie che hanno partecipato alla scorsa edizione.

“Canto di Natale” è uno spettacolo che unisce le tradizioni natalizie con la freschezza di un musical pensato per tutti. Grazie alla direzione artistica di Francesco Passafaro, curata nei minimi dettagli, i bambini potranno vivere l’emozione della famosa storia di Dickens in un formato coinvolgente e musicale, mentre gli adulti riscopriranno la magia del Natale attraverso una visione che abbraccia i temi universali di redenzione, speranza e generosità.

L’appuntamento di sabato 28 dicembre al Teatro Comunale di Catanzaro è una festa per l’intera famiglia: quest’anno la magia del Natale arriva sul palco in modo straordinario e coinvolgente.