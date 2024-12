“Leggermente frizzante”, la stand up comedy di Carmine Del Grosso al Grandinetti di Lamezia

Leggermente frizzante: la stand up comedy di Carmine Del Grosso va in scena al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme. Lo spettacolo è in programma alle 21:30 del 29 dicembre prossimo, un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli amanti del buon umore. L’evento è organizzato da Stand Up Lamezia, Teatrop e Icica APS, realtà ben radicate sul territorio e fortemente attive nella promozione della cultura della stand up comedy e delle arti performative. Pronti, dunque, a vivere una serata di risate e ironia con Carmine Del Grosso, protagonista della performance nonchè uno degli artisti più apprezzati nel panorama della stand up comedy italiana.

Questo l’invito dei promotori dell’evento che tengono a sottolineare: “Leggermente frizzante è uno spettacolo di stand-up comedy nato un po’ per dissetare, un po’ per solleticare. Nello show – si rimarca ancora – si susseguono temi universali come l’insonnia, il mercato immobiliare, il lavoro creativo, l’invecchiamento precoce, e il sesso. Un mix decisamente sui generis che fa di ‘Leggermente Frizzante’ uno spettacolo ironico, giocoso, sarcastico, stimolante, freddo ma anche a temperatura ambiente. Con il suo caratteristico mix di autoironia e osservazione sociale, Del Grosso esplora tematiche universali, spaziando da situazioni di vita quotidiana a momenti più bizzarri e surreali, il tutto condito da un tocco di quella ‘frizzantezza’ che da sempre contraddistingue la sua comicità”.

‘Leggermente Frizzante’: davvero un evento che si preannuncia imperdibile per chi vuole trascorrere una serata di puro divertimento in compagnia di uno dei più brillanti stand up comedian del momento.

CARMINE DEL GROSSO. Beneventano, è tuttora incensurato. Comico, autore e podcaster. Sua madre decide di chiamarlo come un personaggio di Gomorra, ma la sua vita è in netto contrasto con il suo nome. Dal 2013 al 2015 vince diversi premi nazionali della comicità. Nel 2019 è uno dei protagonisti del format ‘Battute?’ (Premio della Satira 2020) in onda su Rai 2. Dal 2016 al 2022 è nel cast fisso del programma “StandUp comedy” in onda su Comedy Central. Nel 2022 è candidato agli “awards podcast Italia” con Essenza; prende parte alla trasmissione “Le Iene” come stand-up comedian. Assieme a Francesco Arienzo conduce il podcast “Chiamarsi Bomber”.