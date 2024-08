Catanzaro: Graecalis incanta il pubblico del Complesso Momumentale del San Giovanni, l’assessore Monteverdi: “Eventi di alto livello”

Si è conclusa con grande successo l’undicesima edizione di Graecalis, la rassegna di Teatro Classico che si è tenuta dal 10 luglio al 22 agosto. Il Chiostro del Complesso Monumentale San Giovanni ha fatto da suggestivo scenario ad una stagione di eventi di altissimo livello, che ha saputo richiamare l’attenzione di un pubblico attento e appassionato.

“Voglio esprimere il mio più sentito ringraziamento agli organizzatori di Graecalis per aver dato vita ad una rassegna che, ancora una volta, ha arricchito la nostra città con contenuti di elevato valore culturale,” dichiara l’Assessora alla Cultura, Donatella Monteverdi. “Questo festival è ormai un punto di riferimento per la promozione del teatro classico e per la diffusione della cultura in tutte le sue forme. Grazie alla visione e alla dedizione del presidente Luigi La Rosa, Graecalis si è confermato come uno degli eventi più significativi del nostro panorama culturale.”

“Il Comune di Catanzaro ha creduto e continuerà a credere fermamente in iniziative come questa, che rappresentano non solo un momento di svago e riflessione, ma anche un’importante occasione di crescita culturale per l’intera comunità. L’amministrazione comunale ha lavorato a stretto contatto con l’organizzazione per garantire il successo di questa edizione, e i risultati sono stati straordinari. Graecalis ha saputo rinnovarsi e rilanciarsi, regalando serate indimenticabili che rimarranno impresse nella memoria di tutti i partecipanti.”

“Grazie a tutti coloro che hanno contribuito a questo splendido risultato: dagli artisti agli spettatori, dai tecnici agli sponsor, e naturalmente, all’Assessorato alla Cultura che ha sostenuto con convinzione questo progetto. L’appuntamento è per le prossime edizioni, con nuove sfide e nuovi successi, perché la cultura è un valore che Catanzaro saprà sempre coltivare e promuovere con orgoglio.”